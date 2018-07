19-årige Amalie er selvstændig hestemassør

Sdr. Omme: Hjemmesiden blev færdig for en uge siden. Amalie Hedegaard er officielt selvstændig hestemassør og er allerede godt i gang - både med heste, hun kender, og helt nye kunder. Uddannelsen som hestemassør færdiggjorde hun i maj, men hun er stadig ved at uddanne sig - i kranio sakralterapi og andre teknikker, der kan hjælpe hesten. Det var ellers ikke umiddelbart Amalie Hedegaards plan, da hun blev færdig som HHX-student i 2017. Faktisk var der ikke rigtig nogen plan.

Forkert udstyr

Amalie Hedegaard tog ideen til sig, og efter endt uddannelse annoncerede hun, at hun ville tage endnu et sabbatår for at dygtiggøre sig endnu mere inden for feltet.

- Med massage kan jeg løsne muskler og hvirvelsøjlen. Mange spændinger kommer, fordi hestene skal rides på en anden måde, eller fordi hest og udstyr ikke passer sammen, forklarer Amalie Hedegaard, der anerkender, at det nok kan virke ulogisk for udefrakommende. Det kan muligvis også se ud som om, hun laver ingenting, men tegnene er tydelige - ikke mindst fra hesten:

- De begynder at gabe, smaske og pruste, fortæller Amalie Hedegaard, der gerne ser, at folk bliver klogere på deres heste, for hestene gør de ting, de gør af en grund - ikke fordi de er "dumme", "ikke kan finde ud af det" eller "ikke opfører sig ordentligt".

- Der er heldigvis ved at komme et nyt syn på massage, kiropraktik, kraniosakral-terapi og akupressur, fordi ryttere kan mærke og se forskellen.

Amalie Hedegaard vil nu give sin virksomhed tid, og måske skal der mere uddannelse til - for eksempel som sadelmager. Det kan man bare ikke uddanne sig til i Danmark.

- Men det ville spille godt sammen, for det er tit på grund af udstyret, at hestene får problemer. Det sidder måske forkert eller gør, at hesten ikke kan bevæge sig ordentligt, siger Amalie Hedegaard.