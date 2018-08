19-årige Abdelkarin har overtaget salonen Barber King i Billund

Abdelkarin Elnaju har altid drømt om at være selvstændig. Nu har den blot 19-årige selvlærte frisør overtaget salonen Barber King i Hovedgaden 31B.

Billund: En ny frisør har taget saksen i hånden i frisørsalonen Barber King i Hovedgaden 31B i Billund. Kort før sommerferien overtog Abdelkarin Elnaju salonen, som han har indrettet i en klassisk gammeldags stil med amerikansk præg. Abdelkarin Elnaju er blot 19 år, men han føler alligevel, at han er klar til at stå på egne ben i sin egen salon. Det er nemlig noget, han gennem længere tid har sigtet mod. - Min onkel har en frisørsalon i Vejle. Han har hjulpet mig meget i de seneste to-tre år, så jeg nu er klar til at stå selv, fortæller Abdelkarin Elnaju. - Jeg har altid godt kunnet tænke mig at være selvstændig. Det er noget, jeg har drømt om i lang tid. Så da jeg fik muligheden for at få nogle gode lokaler på en god placering, slog jeg til, tilføjer han.

Selvlært frisør At det lige blev i Billund, at Abdelkarin Elnaju forsøgte sig som selvstændig, lå der ikke nogle dybere overvejelser bag. - Det var faktisk lidt tilfældigt. Jeg prøvede at åbne en salon i Kolding, men det gik ikke rigtigt. Så snakkede min bror en dag med den tidligere ejer herfra, og så opstod muligheden for at, jeg kunne prøve at starte op her, siger han. Abdelkarin Elnaju har aldrig gennemgået en traditionel uddannelse inden for faget. I stedet har han stået i lære hos sin onkel i hans salon i Vejle og på den måde fået lært faget. - Min onkel er uddannet frisør, og han har meget erfaring med, hvordan tingene skal gøres. Så jeg har fået meget hjælp af ham og på den måde fået god erfaring, siger Abdelkarin Elnaju.