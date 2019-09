19-årig måtte på skadestuen efter uheld

Grindsted: En 19-årig mand fra Grindsted måtte onsdag aften en tur på skadestuen efter et solouheld på Tingvejen ved Grindsted.

Uheldet skete klokken 19.15 omkring det sted, hvor Vejle Landevej kører hen over Tingvejen. Det voldsomme regnvejr var skyld i, at der var meget vand på kørebanen, og bilen endte derfor med at aquaplane. Den 19-årige bilist mistede derfor herredømmet over bilen, som endte på taget.

Manden kom umiddelbart ikke noget alvorligt til ved uheldet, men han måtte lige en tur omkring skadestuen for at blive tilset.