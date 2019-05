17 nominerede til seks sports- og kulturpriser i Billund Kommune

Kultur- og Fritidsrådet har udvalgt de nominerede til de seks priser, som uddeles ved Billund Kommunes Sports- og kulturgalla senere i maj.

Billund Kommune: Kultur- og Fritidsrådet i Billund Kommune har nu udvalgt de nominerede til hver af de seks priser, der uddeles ved årets Sport- og kulturgalla i Billund Kommune onsdag den 22. maj. Årets Sports- og kulturgalla holdes efter et helt nyt koncept, hvor der i stedet for kun én pris uddeles seks priser. Samtidig er kulturområdet taget med, så det ikke kun er sportsudøvere, som hædres, men så aftenen bliver en hyldest til hele kultur- og fritidsområdet. De nominerede er udvalgt blandt cirka 40 kandidater, der var indstillet af foreninger og enkeltpersoner.

Foto: Chresten Bergh Udover de indstillede til de forskellige priser er der igen i år en hel række hold, der skal hædres med en hædersbevisning fra Billund Kommune. Arkivfoto: Chresten Bergh

Ærespris, årets hold og individuelle præstation Den mangeårige hæderspris er omdøbt til ærespris, der gives for en helt særlig indsats inden for for enten kultur- eller idræt. De tre nominerede til æresprisen er: Kai Thomsen fra Sdr. Omme If Atletik & Motion. Bestyrelsen i Naturrum Sdr. Omme. Stig Møller - Musik. En af de nye priser er årets hold, og her er følgende indstillet: Styregruppen for etablering af Filskov Mountainbikespor - Filskov Idrætsforening. DM Guld-holdet fra Gyttegård Golf Klub. Billund Idrætsforening - Fodboldafdelingen. Der er også en pris til årets individuelle præstation i Billund Kommune, og her er følgende indstillet: Nicolai Højgaard - Gyttegård Golfklub. Allan Gejl - Sdr. Omme Skytteforening. Christoffer Frost Jensen - Sdr. Omme If Atletik og Motion.

Årets leder, årets spire og årets talent Bag enhver god præstation står gerne en eller flere dygtige trænere/leder, og til prisen for årets leder her følgende nominerede: Silke Lundø Kristensen - GGIF Gymnastik Grandprix. Bestyrelsen i Billund Idrætsforening - Fodboldafdelingen. Thorkil Dal - Hinnum Hut Bueskytteklub. Der er også en pris til årets spire med fokus på træneren, lederen arrangøren eller udøveren inden for kultur- og idræt, der har talent til at blive noget inden for sit felt. De nominerede til prisen er: Cindy Kimberley Victoria Uzor - De Grønne Pigespejdere Grindsted. Silke Lund Kristensen - GGIF Gymnastik Grandprix. De nominerede til Talentprisen, der gives til et talent, der gør en særlig indsats indenfor sit felt, er: Sidsel Ibsgaard Astrup - Sang og klaver. Mathias Landen Jeppesen - GGIF Fodbold. Anne Esther Hansen - Kunstner.

Festaften i Magion Udover de indstillede til de forskellige priser er der igen i år en hel række hold, der hædres med en hædersbevisning fra Billund Kommune. 21 hold med i alt 175 modtagere er indstillet til hædersbevisning for deres indsatser i 2018. Sports- og kulturgalla holdes onsdag den 22. maj fra klokken 17.30 i Magion, hvor den røde løber er rullet ud. De nominerede til priser deltager med en ledsager, men alle har mulighed for at være med. Billetterne koster 100 kroner og kan købes via kommunens hjemmeside. Billetten inkluderer underholdning og buffet.