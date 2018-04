17-årige Mike er årets rookie i gymnastikforeningen

Grindsted: Gymnastik er noget, man bliver afhængig af ifølge 17-årige Mike Schultz fra Grindsted. Han elsker det - og han håber, at han holder ved, også når han bliver lidt ældre. For der er bare noget over at kunne lave saltoer, halve og dobbeltskruer og andre tricks. Og kroppen bliver smidig. Det hele giver glæde - en glæde, som han gerne vil give videre til dem, der er yngre end ham.

Mike kom til gymnastikforeningen i Grindsted for et år siden. Han kendte ikke nogen i trænerstaben - fordi mange kommer fra Filskov. Mike selv kom fra Ølgod Efterskole. Han var genert og tilbageholdende i begyndelsen, men Mike lod sig ikke stoppe.

- Det var meningen, at jeg kun skulle være hjælpetræner på et hold, men det er blevet til to hold - og det er bare, fordi jeg er glad for gymnastikken og for at springe, og så er det dejligt at se, at børnene bliver glade, konstaterer Mike, der gerne finder på nye lege eller små serier til opvarmning. Fordi det er sjovt.

- Jeg kan godt lide, at alle er med i legene, tilføjer Mike, der også er blevet rost for at styrke det gode sammenhold.