17-årige Alexander holder grundlovstalen: - Unge skal gøre deres egne erfaringer

Og han glæder sig, for det der med taler tiltaler ham. Det er sjovt og spændende, og så synes han, at han har noget at sige. Til både nutidens ungdom og deres forældre. Om at turde stå på egne ben, og om at forældrene skal give plads til det.

17-årige Alexander Guldager er blandt talerne grundlovsdag, den 5. juni, i Grindsted, når en ny forening, Anlæggets Venner, holder fest for udviklingen af Anlægget.Det fejres også, at Anlæggets talerstol fylder 100 år. I dagens anledning er der således også "fri talerstol", hvor alle har lov at betræde talerstolen.

Alexander Guldager mener, at unge selv skal gøre deres erfaringer - forældrene skal støtte, men ikke klare udfordringerne for dem. Foto: Lise Nørgaard

- Jeg ser, at mange får lov til at droppe ud, bo derhjemme. Begge dele er i sig selv fint, men hvis en ung dropper ud, skal der være et krav om, at vedkommende skal noget andet i stedet for, siger Alexander Guldager.

- Jeg synes, mine forældre har lært mig at stå ved den, jeg er - og det, jeg gør, og det er ikke deres opgave at fjerne sten på vejen. Forældre skal være der og støtte barnet og processen, siger Alexander Guldager, der oplever, at det ikke altid er sådan, det foregår i den virkelige verden.

Han føler nu, at han er kommet ud på den anden side og har fundet sig bedre til rette i sin klasse. Tid har været vigtigt for ham - ikke at hans forældre har fjernet udfordringerne for ham.

- Det er lidt som om, at hvis unge oplever den mindste modstand, så kan de ikke klare det overhovedet, siger Alexander Guldager, der ser en klar forskel på at drikke sammen med vennerne for at have det sjovt og på at drikke sig stiv, fordi man ikke kan holde ud at være i livet - og den sidste løsning er en rigtig dum løsning, der ikke bærer nogle vegne hen.

- Som unge mennesker skal vi lære at stå på egne ben og finde ud af, hvad vi vil kæmpe for og ikke kæmpe for, siger Alexander Guldager.

Som 17-årig oplever han også, at nogle drikker alt for ofte - også til hverdag, fortæller Alexander Guldager, der mener, at det er en rigtig dårlig ide.

Hvem har det pæneste barn?

- Jeg tror, at det er et stort problem i dag, at de sociale medier fylder så meget. Det foregår 24-7. Den tid, man skulle bruge på at have tid med sig selv, bruger man på at følge andre, youtubere og influencere. Der er et konstant bombardement af idealmodeller og "de rigtige standarder". Man har fokus på alle andre end sig selv, siger Alexander Guldager.

Han føler selv, at han har haft en tryg og god opvækst. Det er nemlig dét, der er forældrenes opgave: At være dér, støtte og vejlede og fortælle, hvad der er ok og knap så heldigt.

- Men jeg har hørt om forældre, der har børn i Folkeskolen og 10. klasse, der har ringet til skolen for at klage over, at deres barn har fået 02 eller 04 i en opgave. Jeg tror, det er vigtigt, at unge ikke bliver pakket ind i vat, og at de får lidt hård hud på fingrene, siger Alexander Guldager, der mener, at forældrene somme tider er på vej ned ad den samme glidebane som deres unge mennesker:

- Det virker indimellem som om, det er blevet lidt af et projekt i forhold til, hvem der kan lave det pæneste barn, og så savner jeg, at forældrene påtager sig ansvaret og indimellem tilsidesætter sig selv, bedyrer Alexander Guldager. Ikke at forældre ikke skal udleve deres drømme - det skal de, men når en ung spørger - i et nødråb, ikke bare for det luksuriøse i det, om han eller hun kan blive hentet til en fest, så skal svaret være ja - og ikke, at moren eller faren skal på besøg hos kæresten og derfor ikke kan.