16-årige Frederik Vesti rykker op: Ét skridt tættere på Formel 1

Filskov: 16-årige Frederik Vesti, som indtil for nylig boede i Filskov, spilder bestemt ikke tiden. Siden han som 8-årig startede med gokart, er det blevet til over 300 pokaler i motorsport, og meget tyder på, at samlingen kun bliver endnu større.

I denne sæson har han kørt Formel 4, men for kort tid siden faldt det på plads, at den nuværende racerbil snart bliver skiftet ud med en på Formel 3-niveau.

- Det er simpelthen så fedt at få lov til at køre Formel 3. Når man kommer hertil, begynder min Formel 1-drøm i højere grad at tage form, siger Frederik Vesti.

Formel 3 siger formentlig ikke de knap så motorsportskyndige ret meget, men det er ifølge den unge racerkører vanvittig stort, og kun ganske få danskere er i tidens løb nået så langt i deres karrierer. Ydermere er det Europamesterskabet, han skal kaste sig over, og han går således relativt ydmygt til værks i starten.

- Jeg kommer til at køre mod nogle af de allerbedste i verden, så jeg regner ikke med at stå på podiet allerede til det første løb, men jeg forventer at køre lige op med mine holdkammerater og slutte i den sjove ende for hele 2019-sæsonen, siger han.

Hans hollandske team Van Amersfoort Racing er blandt verdens bedste og har udklækket flere senere Formel 1-kørere som Max Verstappen, som hoppede direkte fra Formel 3 til 1 allerede i en alder af 17 år.

Helt så travlt har Frederik Vesti dog ikke. Går det fortsat efter planen, får han to gode år i Formel 3, dernæst én forberedelsessæson på Formel 2-niveau, inden han forhåbentlig erobrer et sæde på allerhøjeste niveau i år 2021 eller 2022.

- Men det hele kommer an på modenhed, resultater og pengepung, siger han.