Filskov: En 16-årig dreng fra Grindsted er blevet sigtet for både spirituskørsel, tyveri af bil samt kørsel uden førerret, efter at han lørdag aften klokken 22.58 blev stoppet på Hjortlundvej. Ved Filskov Kro var han ved at påkøre et bryllupsselskab, kørte op på fortovet og ramte nogle betonpæle. Nogle af gæsterne var henne for at hive ham ud af bilen og fik fat i politiet. Hverken gæster eller den unge kom noget til.