15-årige Sophie deltog i affaldsindsamling: -Jeg synes, det er ærgerligt, at folk ikke indser problemet

- Sidste år, indsalmede jeg affald alene, og der mødte jeg ingen. Var der blevet afholdt et arrangement som det her sidste år, var der måske kommet én person.

- Det var lige som forventet, sagde Allan, der har kunnet mærke en øget interesse for at samle affald i nærområdet, siden han stiftede Facebook-gruppen "Naturens Hånd" tidligere på året.

Indsamlingen begyndte klokken 10 ved Anlægget med kaffe og rundstykker. Herefter blev tænger og sække udleveret, og så gik de fremmødte ellers i gang i området. Solen stod højt, men vinden var bidende. Det havde dog ikke afholdt omkring 20 personer i at møde op. Et antal, som Allan Rasmussen var godt tilfreds med.

125 medlemmer

Naturens Hånd har til formål at sætte fokus på henkastet affald ved frivilligt at indsamle affald i fritiden. Ifølge Allan Rasmussen har gruppen lige nu omkring 125 medlemmer på Facebook, og omkring 75 stænger er blevet uddelt. Selvom medlemmerne samler affald i fritiden, er det stadig vigtig for Allan at tage del i Naturfredningsforeningens affaldsindsamling.

- Vi deltager i dag, fordi vi gerne vil støtte op omkring Naturfredningsforeningens projekt, forklarede Allan Rasmussen, der i øjeblikket overvejer at gøre gruppen til en forening for bedre at kunne søge midler til forskellige projekter.

Tre af dem der valgte at begive sig ud denne kolde søndag var familien Voss og Møller fra Grindsted, som også er frivillige i Naturens Hånd. Tre generationer bestående af Annegrethe Møller, Marianne Voss og Sophie Voss.

- Sophie og jeg går selv tit ud til hverdag for at samle affald. Vi gør det for et renere miljø og et bedre klima, forklarede Marianne Voss, der sammen sin mor Annegrethe, allerede havde samlet en del affald sammen, blandt andet mange cigaretskod.