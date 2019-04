15-årige Lukas kan spille 10-14 timer om dagen: Netparty er en fed oplevelse

Grindsted: Påskedagene byder på netparty i en af Magion-hallerne. Hallen havde fået egen kiosk med forsyninger af slik, cola og chips, og på computerskærmene danskede forskellige computerspil foran de cirka 290 deltagere. Lørdag formiddag ventede deltagerne på den helt store turnering, mens de øvede sig.

15-årige Lucas Dybdal Andreasen fra Esbjerg var sammen med fire venner i alderen fra 15 til 17 år, og så frem til en hel dag med masser af counterstrike.

- Det er det, vi har valgt at spille, og vi holder ved det, fordi vi spiller det sammen, forklarer Lucas, der allerede har spillet det i flere år.

Vennerne er til netparty cirka 3-4 gange om året, fordi det er en fed oplevelse hver gang - og en god stemning.

- Vi konkurrerer, men møder også mange nye mennesker og snakker både om gaming, men også om hvor vi kommer fra, og hvem vi er, fortæller Lucas, der ikke afviser, at han selv går efter at blive professionel counterstrike-spiller.

- Det er vokset helt vildt, og det er fantastisk at se turneringerne, og det er muligt at komme langt, hvis man træner og spiller med de rigtige, siger Lucas, der i øjeblikket tager 9. klasse på efterskole, hvor han har e-sport som linjefag. Det betyder, at han spiller cirka 4-5 timer dagligt til hverdag. Hjemme kan det derimod sagtens blive til mellem 10-14 timer bag computeren.

- Hvis jeg lige har lyst til det. Hvis jeg skal noget, så er det selvfølgelig det, der kommer i første række, fortæller Lucas, der oplever, at hans familie støtter ham i det, han gerne vil.

- I begyndelsen var de lidt efter mig og sagde, at jeg skulle ud, men nu er det ok. De har accepteret, at det er det, jeg vil - bare jeg også tager en uddannelse, siger Lucas, der vil læse HTX og uddanne sig til arkitekt.