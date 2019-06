15-årige Isabel: - Man behøver ikke være en del af en særlig retning for at ville klimaet

15-årige Isabel Fangel fra Billund vil have, at der bliver gjort noget mere for klimaet. Hun holdt tale ved klimastrejken i Aarhus den 24.maj. Ikke fordi hun er en del af en organisation, eller fordi hun mener, at det kun er rigtigt at være veganer. Men fordi hun er et ungt menneske, der kan se, at forandring er nødvendigt.