15-årig dømt for både vold og vidnetrusler

Et slagsmål en sommeraften i Grindsted har ført til, at en blot 15-årig dreng allerede har fået en plet på straffeattesten. Han er både dømt for vold og for efterfølgende at have forsøgt at true sit offer til tavshed.

- Han forklarede, at det var nogle andre, der havde tvunget ham til at gøre det. Hvis ikke han gjorde det, ville det være ham selv, som fik bank, fortæller Pernille Moesborg, der mødte som anklager i sagen.

Grindsted: En blot 15-årig dreng fra Sdr. Omme skulle ikke være mange uger over den kriminelle lavalder, før han forbrød sig mod loven i en sådan grad, at han nu har fået en plet på straffeattesten i form af en betinget fængselsdom.

Vidnetrusler

Øretæverne var dog ikke de eneste, som den 15-årige blev dømt for. I tiden efter slagsmålet var det gået op for ham, at hans offer formentlig ville melde sagen til politiet. Det var ikke noget, den 15-årige var specielt begejstret for, og han opsøgte derfor igen personen med en meget direkte besked:

"Hvis du anmelder eller fortæller noget om det her, så får du tæsk", skulle den 15-årige have sagt til sit offer.

Den besked førte til, at den 15-årige også blev dømt for vidnetrusler. Retten besluttede sig for at give den 15-årige en fængselsstraf på tre måneder, der blev gjort betinget. Dermed slipper han for at skulle afsone straffen, hvis han i fremtiden holder sig fra igen at begå kriminelle handlinger.