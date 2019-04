11,4 procent af vandet forsvandt sporløst i 2018

Grindsted Vandværk havde et ledningstab på 11,4 procent i 2018. Formanden vil under 10 procent, så man ikke skal betale straf til staten.

Grindsted: Der var for meget spild af vand i Grindsted Vandværks ledninger i 2018, hvis man spørger vandværkets formand.

Sidste år var spildet på 11,4 procent. Det er andelen af det samlede udpumpede vand fra vandværket, som ikke når frem til kunderne.

- Det meste er nok nogle utætheder. Problemet her er, at det er svært at opdage sådan en utæthed, for vi har sand, sand og sand i jorden, så vandet forsvinder bare ned. På østkysten ville vandet være kommet op til overfladen, siger Nis Chr. Sørensen, formand for vandværket.

Ambitionen er, at vandspildet skal under 10 procent. Det er en magisk grænse, da staten pålægger en strafafgift på vandspild over 10 procent. For eksempel betalte vandværket cirka 116.000 kroner i straf for det ekstra vandsplid i 2018.

- Nu, hvor vi får delt vores for forsyningsområde i fire lukkede områder og får fjernaflæste målere hos alle kunder, kan vi se, hvor meget vand vi har pumpet ind i en område, og hvor meget vand folk har aftaget. Så kan vi få indsnævret, hvor vi har tabet, siger formanden og tilføjer:

- Vi har tidligere ligget nede omkring 7-8 procent, så der vil vi gerne ned igen.