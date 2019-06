104 hektar stor solcellepark på vej ved Urup

Ejeren af en ejendom ved Urup går med planer om at forvandle 104 hektar landbrugsjord til en solcellepark, der kan producere miljørigtig energi til 21.000 husstande. Der er tale om et projekt til 450 millioner kroner.

Urup: I løbet af et par år kan en ny og meget stor solcellepark skyde op ved Urup nordvest for Grindsted.

Generer næppe nogen

Billund Kommune har nu modtaget den første ansøgning om opstilling af solcelleparken. Før der kan blive taget endelig stilling, skal der laves en ny kommuneplan for området. Det betyder, at forslaget skal sendes i offentlig høring, hvor folk kan komme med indsigelser, inden der fra politisk side kan gives en endegyldig tilladelse.

Derfor forventer Svend Stensdal også, at der kommer til at gå et års tid, inden han har fået grønt lys til at rejse sine solceller. Han forventer ikke, at forslaget vil medføre protester af samme omfang, som det nogle steder er set, når folk har puslet med planer om at rejse vindmøller.

- Solcellerne vil ikke lave genskin eller noget, så jeg kan ikke se, at det skulle genere nogen, siger han.