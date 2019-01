1000 spejdere rykker ind: Sdr. Omme bliver igen ramme om stor spejderlejr

Sdr. Omme: Teltlejre, mad over bål og internationalt kammeratskab.

Det lægger Sdr. Omme endnu engang marker til, når mere end 1000 spejdere fra flere lande i 2020 kommer til at fordoble indbyggertallet i landsbyen.

Her er de lokale spejdere med divisionschef Lenni Andersen i spidsen klar til et gentage succesen fra 2016, hvor spejderne holdt den store CAF16-lejr.

Ifølge lejrchefen har man gjort sig gode erfaringer fra lejren i 2016, som skal være med til at gøre CAF20 endnu bedre.

- Vi vil jo gerne gøre det endnu bedre denne gang med bedre aktiviteter og en bedre planlægningstid, siger Lenni Andersen, som allerede nu har flere aftaler på plads.

Lejren arrangeres af de lokale Sdr. Omme-spejdere fra Det Danske Spejderkorps under Horns Rev-divisionen, som dækker det gamle Ribe Amt, og som Sdr. Omme-afdelingen hører til.

Lejrchefen lægger ikke skjul på, at lejren i 2016 var en stor mundfuld for de lokale spejdere. Derfor arbejder han lige nu på et finde medarrangører fra et større område.