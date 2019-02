1000 patienter risikerer at stå uden læge: Jeanette mangler en kompagnon til sin praksis

- Hvis samarbejdet fungerer, og lysten er der, er det muligt, hun enten vil overtage den ene halvdel af denne praksis, eller vil blive praktiserende læge et andet sted i området, siger Jeanette Fischer og understreger, at intet endnu er aftalt.

Hun får dog heldigvis hjælp til at drive klinikken fra den 1. april, hvor der ansættes en ny læge. Der er dermed ikke tale om et ejerskab af lægepraksissen, i hvert fald ikke i første omgang.

Billund: Den 27. marts stopper Lars Grevang efter 30 år som praktiserende læge hos Lægerne Grevang og Fischer (snart Billund Lægeklinik) på Kløvervej 30. Det betyder, at den anden halvdel af lægepraksissen, 42-årig Jeanette Fischer, skal til at finde en ny kompagnon at dele sin klinik med.

Risiko for halvering af praksis

Lægerne Grevang og Fischer er en ud af i alt tre praksisser i Billund, der mangler en praktiserende længe. Hos Lægerne Kløvervej 10C søger de en delkompagnon, lægepraksissen på Kløvervej 2 er til salg, og derudover har Region Syddanmark et ydernummer til salg, hvor der ikke er tilknyttet patienter.

Der er lige nu omkring 3500 patienter tilknyttet Jeanette Fischers lægepraksis og med det høje antal, håber hun snarest at finde en kompagnon.

- I Danmark er der i gennemsnit tilknyttet 1650 patienter per praktiserende læge, og en læge må maksimalt have 2700 patienter tilknyttet. Hvis jeg derfor ikke finder en kompagnon, kan det blive nødvendigt at afsige halvdelen af praksissen og dermed også halvdelen af patienterne. Men som situationen med lægedækningen er, vil det betyde, at mange patienter kommer til at stå uden læge i nærområdet. Derfor vil jeg foretrække at finde en ny samarbejdspartner til klinikken, siger Jeanette Fischer.

Som ejer af en praksis skal man være uddannet læge med speciale i almen medicin, men ellers stiller Jeanette Fischer ikke specifikke krav til en kommende kompagnon:

- Bare vi kan samarbejde og har de samme visioner for klinikken, siger hun.