1000 mennesker forventes til strandhåndbold i Billund

Billund IF Håndbold er grundlovsdag vært for et stort strandhåndboldstævne ved Billund Idrætscenter.

- Det er blevet større, end vi regnede med, og vi er meget begejstrede, siger Per Uldal fra Billund IF Håndbold, som arrangerer dagen sammen med Jydsk Håndbold Forbud kreds 6.

Per Uldal, Billund IF Håndbold

Udløber af dag sidste år

Det var Billund bys værtskab for DM i beachvolley sidste sommer, som er årsagen til, at strandhåndbold nu for alvor kommer til Billund.

Som en del af DM-ugen lånte Billund IF Håndbold nemlig banerne på Butikstorvet til et lokalt strandhåndboldstævne. Per Uldal fortalte allerede dengang, at dagen var en test af, hvor stor opbakningen var til sådan et arrangement. Den viste sig stor med deltagelse af 350 spillere.

Da Billund Idrætscenter siden hen købte de mange tons sand fra DM-ugen for at lave et nyt beachstadion med fire baner ved centret, var rammerne perfekte til en gentagelse af dagen.

- Det er en udbygning af dagen sidste år, og det var det arrangement, som startede hele vores beachentusiasme i Billund, siger Per Uldal.