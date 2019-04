1000 dygtige gymnaster indtager Grindsted

DGI Sydvest holder aspirantstævne i Magion i maj. DGI-formand Charlotte Bach Thomassen, der stammer fra Grindsted, kommer også. Frivillige søges til forskellige opgaver.

Grindsted: 1000 dygtige gymnaster fra hele landet indtager Magion i weekenden den 10-12. maj. Det er DGI Sydvest, GGIF Gymnastik og Magion, der er gået sammen om den store begivenhed. Gymnasterne, som er fra 16 år og til op i tyverne, vil i løbet af weekenden i Magion vise hinanden alt, hvad de har lært. Charlotte Bach Thomassen, der stammer fra Grindsted, og som i efteråret vandt titlen som den første kvindelige formand for DGI's 1,5 millioner medlemmer, kommer også. - Det er lidt af et scoop. Hendes forældre bor stadig i Grindsted, og selv om de ikke lige er hjemme, har hun sagt ja til at komme og byde velkommen fredag aften. Hun bor jo ellers i København, og vi glæder os meget til at hilse på hende, siger Sten Bang, som på vegne af GGIF Gymnastik koordinerer det store stævne.

Det er lidt af et scoop, at formanden for hele DGI kommer, og vi glæder os meget til at hilse på hende. Sten Bang

Overskud til springcenter GGIF Gymnastik giver en hånd med ved stævnet for at tjene penge til det kommende motorikcenter i Magion. Aftalen med Magion er nemlig, at overskuddet fra weekenden går hertil. Derfor er Sten Bang lige nu på kig efter frivillige. Omkring 70 frivillige skal der bruges i løbet af weekenden. Fredag aften er på plads, men både lørdag i løbet af dagen, natten og søndag er der brug for flere hænder. - Det er især nattevagter, jeg mangler. Vi skal have nogen, der vil gå en runde og passe på gymnasterne, når de sover rundt omkring på skolerne og i Lynghallen, siger han.

Gåafstand Målet med stævnet er for DGI at samle alle gymnaster på aspirantholdene. Stævnet har tidligere været holdt i Skjern, men nu har DGI fået kig på Grindsted og Magion. - I Skjern skulle gymnasterne gå to kilometer for at komme i seng. Fra Magion er der kort afstand til både Lynghedeskolen, Lynghallen og gymnasierne. Magion har både en arena og en opvarmningshal og er på den måde attraktiv, når mange gymnaster skal samles, siger Sten Bang. Grindsteds egen gymnastikafdeling har selv flere gymnaster med til stævnet. Selv om meningen fortrinsvis er, at aspiranterne skal se hinandens nye trin, er alle andre velkomne til at kigge med. Det koster ikke noget.