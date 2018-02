100 nye medarbejdere på sygehuset: Friklinkken blev fejret med bobler

Grindsted: Kollegerne på gulvet har fra dag ét stået med åbne arme. Onsdag var det ledelsens tur til at byde medarbejderne fra Friklinikken velkommen til Grindsted. Selv om der blev grinet over klapsammenmadder, slik og bobler, var der ikke så få korslagte arme. For Friklinikken var inviteret til en fest, som medarbejderne dybest set hellere havde været fri for. De ville hellere være blevet i Give.

I Grindsted er Smerteklinikken blevet adskilt fra resten af Friklinikken, og det unikke sammenhold, man havde i Give, skal der nu arbejdes mere for at bevare. Alligevel var der latter og smil i den rundkreds, som Ina Riber Sjøquist fra Smerteklinikken stod i.

- Vi er ikke glad for at flytte, men vi har det jo godt sammen internt. Jeg tror også, at tiden vil arbejde positivt for os, sagde hun efter de officielle taler.