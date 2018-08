61-årige Erik Larsen Fjordvald, som på tragisk vis døde under et motorcykeltræf i Thy, blev fredag kørt i kortege tilbage til Filskov og Grindsted.

Filskov: Erik Larsen Fjordvald var biker, og det var derfor helt i hans ånd, at hans sidste køretur skulle blive på motorcykel.

Erik Larsen Fjordvald var medlem af motorcykelklubben Frie Sjæle MC, og ifølge klubbens kasserer, Lone Kejlstrup, gav Erik Larsen Fjordvald for et par år siden udtryk for, at han gerne ville have sin sidste køretur med en kortege af motorcykler. Det fik han fredag opfyldt, da cirka 100 motorcykler og en stribe biler deltog i den kortege, der kørte Erik Larsen Fjordvald fra Aalborg hjem forbi Filskov og til kapellet i Grindsted.

Erik Larsen Fjordvald døde søndag den 12. august efter en ulykke, som var sket på et motorcykeltræf i Thy. Her var Erik Larsen Fjordvald fredag den 10. august i færd med at få styr på et telt under det kraftige blæsevejr, da han ved et uheld blev ramt i halsen af en flyvsk teltpløk. Han blev efterfølgende fløjet til Aalborg Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde. To døgn senere døde han af sine kvæstelser.