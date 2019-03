100 borgere bringer Billund ind i 2030

Billund Kommune: Tæt på 100 borgere har nu tilmeldt sig borgermødet lørdag den 6. april, hvor Billund Kommune vil høre borgernes mening om, hvad der er vigtigt i kommunen fremover.

Baggrunden er, at kommunen skal have en ny såkaldt udviklingsstrategi. Det er kort beskrevet den langsigtede plan for kommunens udvikling 2020-2030, og dertil vil politikerne gerne høre, hvad borgerne synes, der mangler i kommunen.

- 100 deltagere vil være flot, men vi vil gerne være endnu flere og håber, at mange borgere vil bruge lørdag formiddag sammen med os. Jo flere vi kan være til at komme med input - jo større er chancen for at vi kan få lavet en udviklingsstrategi, der bygger på det, som de som bor i kommunen gerne vil, siger Ib Kristensen (V), borgmester.