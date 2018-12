10 børn mangler aflastningsfamilier: Billund kigger mod nabokommunerne

Billund: I sommeren 2017 spejdede Billund Kommune forgæves efter flere familier, som kunne tænke sig at aflaste børn, og efter en periode i år med reduceret venteliste er den nu igen oppe omkring et halvt år.

Det fortæller anbringelseskonsulent i Billund Kommune Marie Grundahl, som ellers har været med til blandt andet at lave infomøder i håbet om at skaffe flere familier.

- Infomøderne har ikke haft en effekt, som vi kunne mærke, siger hun.

Selve godkendelsesdelen varetages af Socialtilsyn Syd, som dækker Region Syddanmark. Får man godkendelse, gælder den både for aflastning og decideret plejefamilie, og her er der ingen tvivl om, hvad størstedelen har primær interesse i.

- For mange handler motivationen om at gøre en synlig, længerevarende forskel for barnet, og det er ikke muligt for alvor at flytte et barn pædagogisk via aflastning for eksempel hver anden weekend og i ferier, siger Marie Grundahl og tilføjer:

- Man kan selvfølgelig få nogle gode og betydningsfulde oplevelser sammen med barnet, og aflastningen har bestemt stor værdi for barnet, men det er ikke sammenligneligt med opgaven i at have plejebørn på fuldtid.