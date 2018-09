Sammenhæng mellem dagpleje, børnehave og skole er vigtig for lederne i Grindsted Vest. I de seneste år har de arbejdet tæt sammen om at gøre overgangen fra det ene til det andet så tryg som muligt for børnene.

Billund Kommune: Hvor er toilettet, og hvor kan man vaske hænder? Laver de mad i køkkenet, og hvordan mon det er at lege i børnehavens dukkekrog? Der kan være mange spørgsmål indeni et barn på tre år, når dagplejemor siger farvel, og barnet skal i børnehave. Det er spørgsmål, som lederne i Grindsted Vest gerne vil svare på i god tid - inden overgangen fra dagpleje til børnehave. Det samme gælder, når barnet skal begynde i førskole og 0. klasse. Nu bliver overgangen endnu tydeligere for børnene. Dagplejerne har således indkøbt ladcykler, så de i en turnusordning kommer på besøg i børnehaven jævnligt. - Tidligere var de på besøg to gange årligt, men nu kommer der fire-seks dagplejere en gang ugentligt fast, forklarer Heidi Gammelgaard, dagplejepædagog. På den måde bliver børnene trygge ved stedet og lærer børnehavens pædagoger at kende. - De kommer til at lære hverdagsrutinerne at kende, og de kan lege med det, de synes, er spændende, så det bliver et kendt sted, siger Heidi Gammelgaard, der tilføjer, at ladcyklerne bare er en del af en større indsats: - Vi har over flere år samarbejdet om at lave en systematik, en rød tråd i barnets liv, der gør, at det nye ikke er så ukendt.

Overgange De gode overgange er en del af Billund Kommunes sammenhængende børnepolitik. De otte dagplejere i vestbyen har fået 4-5 ladcykler, så det er nemmere at besøge børnehaverne på Trehøjevej og Langelandsvej.Arbejdet med de gode overgange i flere år, hvor Grindsted Vest har arbejdet fokuseret med det.

Når børnene får en god start, kan de bedre tage imod læring - også senere hen i livet, mener de tre kvinder.Foto: André Thorup

Komplekst samfund Også overgangen til skolen er vigtig. Her kommer lærerne på besøg i børnehaverne på Trehøjevej og Langelandsvej, hvor de møder børnene i deres trygge rammer og laver making-aktiviteter med dem, og alle børn får en mappe, som følger dem i førskolen. - I skolen laver vi også making - leg, aktiviteter - med dem. Det betyder, at der er genkendelighed for børnene, og de føler, at de er ventet. Første skoledag behøver ikke at gøre ondt i maven. Det bliver lettere for børnene, når de ved, hvad der venter dem, siger Vivan Møberg, skoleleder på Vestre Skole. Skolelederen arbejder tæt sammen med dagtilbudsleder i Børnenes Univers Grindsted Vest, Karin Christensen, der oplever, at det er vigtigt, at der er styr på både praktiske og mentale spørgsmål i overgangene. - Vores samfund i dag er meget komplekst, og det er vigtigt, at omvæltningerne ikke er for store, så børnene ikke føler sig slået ud. Bliver man udfordret på sine kompetencer, kan man godt blive væltet omkuld. Det er nemmere at lære noget nyt, når man er tryg i det og er omgivet af venner, påpeger Karin Christensen.