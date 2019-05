1-års fødselsdag for Billund-museum: Gunhild elsker sine bamser - sin egen allerhøjest

Gunhild Kirk Johansen er vild med bamser og kan fortælle i timer om kunstnerbamser og sin Vanderbear-samling. Hun håber, at flere vil komme og se hendes og Gitte Thorsens udstillinger på Teddy Bear Art Museum i Billund.

Billund: Hver bamse, hver detalje, lille som stor, har en sjov historie, en lille finesse eller et dejligt udtryk. Kunstnerbamserne har bittesmå detaljer på tøjet - og de kommer i alle udgaver. Som tanter med fine blomster i hatten, som Robin Hood, pilot eller rockstjerne. Til gengæld er der omfattende tilbehør til Vanderbear-bamserne - noget har Gitte Thorsen, bestyrer af museet, selv lavet ud af næsten ingenting - men det ligner selvfølgelig stadig en million. For eksempel hænger der en lysekrone i en af montrene. Den er lavet ud af æsker til ost. Æskerne er beklædt med guldpapir, og herfra hænger plastikperler, og det ser overdådigt luksuriøst ud. En anden sjov ting er chatollet i en anden montre, som passer perfekt til bamseserien. Den faldt Gunhild Kirk Johansen over på en rejse til Cannes sammen med sin mand Mogens. - Vi fandt en butik fyldt med alt muligt til bamser og dukker, og indehaveren havde to af de her chatoller, men hun ville ikke sælge nogle af dem, fordi hun brugte dem til udstilling, fortæller Gunhild Kirk Johansen, ejer af museet og søster til Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, men hun er ikke typen, som giver op, når det kommer til hendes lidenskab. - Så jeg begyndte at fortælle om alle mine bamser, og til sidst sagde hun, at jeg var skør, og at hun havde én til på et lager, som jeg kunne købe, smiler Gunhild Kirk Johansen. Således gik det til, at Mogens kom til at gå med et pænt stort træchatol til bamsesamlingen gennem byens gader til hotellet.

Det har knebet med gæsterne. Vi har ellers gjort rigtig meget og alle, som kommer her, er begejstrede. Vi håber, at mange flere vil komme og besøge os. Gunhild Kirk Johansen, museumsejer, Teddy Bear Art Museum

Foto: Chresten Bergh Gunhild Kirk Johansen har fået fingrene i et overskudslager af tøj fra USA - og Gitte har syet en bamse, der lige præcis kan passe det hele - det er bamsen med det gule tøj på. Foto: Chresten Bergh

En udlevelse af det feminine 73-årige Gunhild Kirk Johansen er med på denne etårs dag for Billunds Teddy Bear Art Museum, ligesom hun er til stede 2-3 gange om ugen i museet, som hun følger tæt, og hun håber inderligt, at flere vil komme og besøge museet. - Det har knebet med gæsterne, og vi har ellers gjort rigtig meget, og alle, der kommer her, er så begejstrede, så vi håber meget på, at vi i hvert fald kan få dobbelt så mange gæster for at kunne betale udgifterne, lyder det fra Gunhild Kirk Kristiansen, der gerne viser rundt i det, der tidligere var hendes barndomshjem. - Min mor var rigtig glad for gamle dukker og antikviteter. Hun kunne også godt lide bamser, men jeg tror, hun syntes, at det nogle gange var lidt rigeligt med mine bamser, smiler Gunhild Kirk Johansen, der har haft interessen for at nørkle, nusse og klæde ud siden barnsben. Samlingen af Vanderbear-bamser begyndte dog først for 12-13 år siden, hvor hun i sin butik i Juelsminde begyndte at sælge bamseserien, men da den udgik, solgte hun ud. Indtil hun på Internettet fandt en hjemmeside med tilbehør, hun aldrig før havde set. Da hun efterfølgende mødte Gitte Thorsen, havde hun ingen planer om at sy sin egen bamse, men Gitte fik hende på andre tanker, og i dag er det de bamser, hun er allergladest for. - Det er lidt ligesom ens egen hund eller ens egne børn. De vil også altid være de bedste, lyder det fra Gunhild Kirk Johansen, der fik sin strikkeklub med på ideen om egne bamser, og for en stund gik der pigefryd i projektet, og der blev sendt billeder på kryds og tværs af selvlavede bamser og en strikkebog blev skabt, som i dag kan købes i butikken. Gunhild fik nogle lokaler på sin søns gods, hvor hun fik lov at lege og udleve det feminine, nydelsesfulde og moderlige: - Jeg har strikket og syet en del til mine børnebørn, men de har ikke altid haft det på, eller også er de hurtigt vokset fra det. Med bamserne har jeg kunnet strikke nøjagtigt det tøj, jeg ville, også gammeldags tøj, og de har bare stået der og set nuttede ud med det på, fortæller Gunhild Kirk Johansen, der har klædt bamser på til utallige begivenheder - de har været til fest og brylluper. - Man lever nok lidt igennem dem, ler hun.

Foto: Chresten Bergh Kunstnerbamser med helt særige udtryk og tilbehør. Gunhild Kirk Johansen taler gerne om dem i timer. Foto: Chresten Bergh

Ni meter pladevat, tak! På godset blev børnebørnene inddraget i legen - for bamserne blev sat ind i forskellige årstider og situationer. - Jeg lavede på et tidspunkt et vinterlandskab med skøjtesø og det hele. Så står man der i Panduro og siger, man skal have ni meter pladevat til sne, og ekspedienten spurgte, hvad jeg skulle bruge det til, siger Gunhild Kirk Johansen - og om sommeren blev bamserne klædt i badedragter fra Buildabear, og rigtig sand blev slæbt ind på gulvet. - Det handler rigtig meget om leg, og det lægger nok til familien, konstaterer Gunhild Kirk Kristiansen, der oplever, at interessen har bragt hende vidt omkring og åbnet nye døre og skabt mange nye relationer verden over - lige fra kunstneren i Hong Kong, der lavede en helt særlig bamse til hende til nye kontakter i USA, der havde overskudslagre af tøj og andet guld til bamser. - Da jeg havde det hele hjemme, syntes alle, at det var en skam, at det ikke var offentligt, fortæller Gunhild Kirk Johansen, der egentlig havde fundet lokaler til bamsemuseet, som skulle lejes fra 1. januar, da Lego-moderen Edith døde i december. - Så fik vi den ide, at museet kunne være her, men det har da været på godt og ondt at se det hele blive lavet om, og der har været mange ambivalente følelser, men vi er rigtig glade for resultatet, siger Gunhild Kirk Johansen, der håber, at folk vil nyde både historiens vingesus i huset og de mange fine og kære bamsedetaljer.

Foto: Chresten Bergh Tanter med fjer i hatten. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Bamserne er også relationer for Gunhild Kirk Johansen - for ligesom når man har købt en hundehvalp og opdrætter gerne vil vide, hvordan den har det, så vil kunstner også gerne vide sig sikker på, at bamse har fået et godt hjem. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Vanderbear-familien. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Pilot med et lillebitte fint detaljeret Danmarkskort i lommen, og så er en af Gunhilds sønner også pilot. Det hele betyder noget. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Bamsemuseet har cirka 40 venner, hvoraf 20 fungerer som vagt på museet i stedet for fast personale. De kommer fra både Vejle, Aarhus og Aalborg. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Gunhild Kirk Johansen elsker sine bamser og vil gerne have dem til at bestå i en udstilling, hvor de kan stå og vise sig frem. Foto: Chresten Bergh