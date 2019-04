- En fantastisk mulighed for at se Lego indefra

I Lego Innovation House på Hans Jensensvej blev der bygget med klodser. Her var opgaven at bygge karakterer fra Lego Movie 2.

De besøgende indledte dagen i Lego House med en videointroduktion til, hvad de kunne se, og derefter gik turen rundt til de mange adresser i og omkring Billund. I Lego Idea House - det, der på Billund-sprog hedder Løvehuset - var der mulighed for at få en tur gennem virksomhedens historie, mens det i produktionsarealerne på Kornmarken var muligt at se med egne øjne, hvordan legoklodserne kommer til verden.

Billund: Med 10 Lego-lokationer fordelt ud over hele Billund, var der nok at se på for de 7500 Lego-medarbejdere og familiemedlemmer, som i weekenden var til familiedag på byens største virksomhed.

Det kræver et stort arbejde at planlægge en familiedag, hvor omkring 7500 mennesker i løbet af en weekend kommer på besøg i en virksomhed. Omkring 300 frivillige Lego-medarbejdere fungerer i løbet af weekenden som frivillige. De sørger for, at der er åbne på alle lokationer og for at vise rundt og introducere de besøgende til stedet. Lego holdt senest familiedag for medarbejderne i 2013.

Fantastisk mulighed

De to børn besøgte Lego sammen med deres mor, Monica Pedersen, der til daglig er marketingchef hos Lego. Hun syntes godt om muligheden for at kunne vise sin arbejdsplads frem for familien.

- Det er rigtig fint. Det giver familiemedlemmerne mulighed for at se, hvad vi bruger tiden på, når vi ikke er sammen med dem, sagde Monica Pedersen.

Også Bo Jørgensen, der gennem 17 år hver eneste dag har kørt turen mellem hjemmet i Odense og jobbet i Billund, havde i dagens anledning taget familien med ind for at se, hvordan Lego ser ud bag murene.

- Det er fantastisk. Så har børnene mulighed for at komme tæt på og se, hvad vi laver, når vi er på arbejde. De kender jo Lego fra hverdagen, så det er spændende for dem at komme tæt på virksomheden, sagde Bo Jørgensen, der havde medbragt børnene Noah og Victoria.

De to børn beklagede sig ikke over dagens aktiviteter.

- Der skulle ikke den helt store overtalelse til at få dem med, grinte Bo Jørgensen.