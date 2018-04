Volvo Ocean Race runder Aarhus Havn

22. juni finder en historisk begivenhed i sejlsportsverdenen sted, når bådene i Volvo Ocean Race sejler ind i havnebassinet ved Dokk1 i Aarhus.

Det er blevet kaldt verdenshavenes Formel 1 for sejlbåde, og sejlsportsinteresserede kan glæde sig over, at bådene i Volvo Ocean Race på deres ni måneder lange tur Jorden rundt kommer forbi havnebassinet i Aarhus til juni, når finaleetapen skal sejles. Havenes sejldrevne fartmaskiner er 20 meter lange og vejer 12,5 ton. Masten rager 30 meter op i vejret, og det største sejl kan dække et areal på 578 kvadratmeter.

Milliarder af mennesker følger Volvo Ocean Race Det er blevet anslået, at Volvo Ocean Race bliver fulgt af to milliarder tv-seere over hele verden.Ved sidste løb blev byerne, hvor Volvo Ocean Race kom til, besøgt af 2,4 millioner mennesker.



Siden 2001 har sejladsen været opkaldt efter sponsoren Volvo og har heddet Volvo Ocean Race. Tidligere hed det Whitbread Round The World Race.



Løbet har været afviklet hvert tredje år siden 1973. De første otte gange med en engelsk startby, de seneste fem løb har haft en spansk startby, og fire gange har det været Alicante.



I den første sejlads deltog 4-6 både. Siden 1997-98 har 9-10 både deltaget. Denne gang er der 7 både med.



23 danske sejlere og to danske både har deltaget i løbet. SAS Baia Viking i 1985-1986 og Team Vestas Wind i 2014-15. I år er Westas også med.



Bådklassen, der benyttes, har varieret gennem årene. Nu hedder den Volvo Ocean 65.



Denne sejlads startede i oktober sidste år i Alicante i Spanien og slutter i Den Haag i Holland i slutningen af juni 2018.



Sejlbådene runder Aarhus 22. juni 2018.

I hjertet af Aarhus Når de store sejlbåde kommer til Aarhus, kommer de fra Göteborg, som er startby for den sidste sejlads, finalen, i det store løb, der slutter i den hollandske by Den Haag. - Vi glæder os til at tage imod de lynhurtige kapsejladsbåde og se dem helt tæt på, når de runder ud for Dokk1 i hjertet af Aarhus. Det er aldrig sket før i Volvo Ocean Race, at bådene laver en så spektakulær mærkevending. Aarhus kommer til at skrive sejlsportshistorie, siger Finn Lyck fra den kommunale eventorganisation Aarhus Events. Man forventer, at publikum skal tælles i tusinder, og bådene skulle ankomme om eftermiddagen. Stoppet i Aarhus hedder "Fly By", men drømmen om at blive en decideret værtsby lever stadig.

Jorden rundt på ni måneder Volvo Ocean Race går i al sin enkelhed ud på at komme hurtigst muligt Jorden rundt. Sejladsen tæller 11 ben (etaper). Der er pitstop i 10 byer, plus start- og slutby, rundt på hele kloden. Volvo Ocean Race begyndte i den spanske by Alicante tilbage i oktober. Herfra har bådene sejlet over fire oceaner og været på seks kontinenter, når de runder mærket i Aarhus Havn. Når bådene ankommer til de 10 værtsbyer, er de der fra 24 timer til 10 dage, og når holdene ikke holder pitstop, sejler de dag og nat. Volvo Ocean Race er den ultimative maraton, hvor verdens bedste sejlere konkurrerer på nogle af sejlsportens sværeste oceaner.

Koldingenser er med Nicolai Sehested, 27 år, der til daglig trimmer sejl i Kolding, er med i sit andet Volvo Ocean Race. Han er en del af det hollandske hold på båden AkzoNobel. Før løbet blev han interviewet til JydskeVestkysten, hvor han fortalte om de strabadser, der ventede ham: "Det er verdens hårdeste ræs. Det er ekstremt hårdt fysisk og mentalt, for man hviler stort set ikke i ni måneder. Når du er i det, er det ikke sjovt. Ofte vil du hade det og sige til dig selv, at du aldrig gør det igen. Men når du er ovre det, finder du ikke noget, der er lige så fantastisk og spændende. Det er som et drug, du ikke kan slippe. Man bliver afhængig af spændingen ved at sejle rundt om Jorden på helt øde steder." Sidste gang han var med i Volvo Ocean Race i 2014-15, endte løbet for ham desværre med, at han sejlede på grund sammen med resten af sit hold på Team Vestas Wind og måtte tilbringe tre dage på en lille ø i Det Indiske Ocean.