Vi er blevet mere glade for vores bil

De danske bilejere har aldrig tidligere været mere tilfredse med deres bil, end de er nu. Selv de dårlige biler er blevet bedre, viser FDM's Autoindex-undersøgelse, hvor BMW igen er i front.

I en tid med en strøm af negative nyheder er her en positiv af slagsen: Danske bilejere bliver stadig mere tilfredse med deres biler! Sådan lyder meldingen fra FDM, der hvert år tager bilejernes temperatur i Autoindex-undersøgelsen, hvor 36.000 af dem spørges. Faktisk har den gennemsnitlige tilfredshed aldrig været højere. Det er ikke kun bilernes køreegenskaber, der løfter stemningen. Også tilfredsheden med forhandlere og værksteder er steget. Af de 21 bilmærker, der er med i Autoindex, går de 18 samlet frem. Kun Mercedes-Benz, Renault og Fiat går tilbage. - Selve kvaliteten af bilen kan importører og forhandlere ikke gøre så meget ved. Det kan de til gengæld, når det gælder oplevelsen hos forhandleren og på værkstedet. Det er tydeligt, at de her har oppet sig, og der i dag er et generelt større fokus på kvalitet og kundeservice, siger Bo Christian Koch, der er chefredaktør på FDM's medlemsmagasin, Motor. Han mener, at Autoindex her har en stor rolle. - Der er ingen tvivl om, at det til dels kan tilskrives det fokus, som Autoindex gennem årene har sat på bilejernes manglende tilfredshed med de dårligste mærkeværksteder, lyder det fra Bo Christian Koch.

Så tilfredse er bilejerne 1. BMW: 9052. Volvo: 897



3. Mercedes: 888



4. Audi: 881



5. Toyota: 879



6. Honda: 865



7. Skoda: 857



8. VW: 875



9. Mazda: 846



10. Suzuki: 843



11. Seat: 836



12. Nissan: 835



13. Hyundai: 832



14. Ford: 831



15. Opel: 829



16. Kia: 827



17. Peugeot: 826



18. Citroën: 825



19. Renault: 813



20. Mitsubishi: 809



21. Fiat: 797



Kilde: AutoIndex

Flere faktorer Hos Bilbranchen under DI vurderer branchedirektør Thomas Møller Sørensen, at flere faktorer spiller ind på den stigende tilfredshed. - De seneste 5-10 år er bilerne blevet klart bedre, så de går mindre i stykker. Samtidig er der blevet mere gennemskuelighed, så bilejere og værksteder hurtigere kan finde fejl på bilen. Endelig betyder digitaliseringen, at mange ting går lettere. For eksempel kan man bestille tid til service eller reparationer over nettet, hvilket er mindre bøvlet end før, siger Thomas Møller Sørensen og fortsætter: - Det er klart, at Autoindex også har en rolle i udviklingen, men det er summen af de bedre biler, mere gennemskuelighed og digitalisering, som samlet betyder mest. Autoindex er gennemført af Loyalty Group for FDM blandt 36.000 danske bilejere. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar-marts 2018. I det samlede svar vægtes bilens kvaliteter med 40 procent, mens vurderingen af værksted, forhandler og loyalitet over for mærket vægtes med hver 20 procent.