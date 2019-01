Vær opmærksom på de grønne ejerafgifter

Derfor gælder det om at læse prislisterne grundigt i denne tid, lyder det fra Torben Lund Kudsk, som er leder for det politisk økonomiske sekretariat hos FDM.

Det betyder, at bilerne vil stige fra et par tusinde og op til en snes tusinde kroner fra 1. april, hvor de nye priser skal gælde fra. De grønne ejerafgifter, som også skal angives på prislisterne, har allerede i nogle tilfælde ændret sig, men det kan også ske 1. april, hvor sidste del af overgangen til de nye regler er gennemført.

Det er blevet mere udfordrende at være bilkøber. Skærpede miljøkrav og krav om at angive brændstofforbruget efter den nye mere retvisende WLTP-norm kan nemlig også smitte af på de grønne ejerafgifter. De er blevet sværere at regne sig frem til, og de stiger i nogle tilfælde.

Højere afgift

Han peger på, at visse bilmodeller kan få en væsentlig højere ejerafgift nu end tidligere. Det er især mindre dieselbiler, som rammes.

Et eksempel er Peugeot 208 med 100 hk dieselmotor, som efter NEDC1 kørte 33,3 km/l og i dag klarer 23.3 km/l efter WLTP. Det betyder, at den halvårlige grønne ejerafgift stiger fra 590 til 1100 kroner.

- Vi har typisk en bil i 16 år. Derfor er det altså 32 gange, at man skal regne med ejerafgiften. Det kan blive til mange penge over årene og spiller også ind på den pris, som man kan få for bilen som brugt. Derfor kan det i nogle tilfælde måske betale sig at købe en lagermodel eller en lettere brugt, hvor ejerafgiften er så lav som muligt, siger Torben Lund Kudsk.

Hvis samme bil er indregistreret før november 2017, hvor selve bilafgifterne blev ændret, er den halvårlige afgift nemlig helt nede på 110 kroner.

Det kan dog også være svært for menigmand at gennemskue, hvordan de aktuelle grønne ejerafgifterne beregnes. Her kunne man tidligere slå op i en tabel, hvor du oversatte brændstoføkonomien til den grønne ejerafgift.

En ny sådan, der er tilpasset WLTP, er dog ikke lavet fra Motorstyrelsen under Skat endnu. Bilimportørerne er dog forpligtede til at oplyse ejerafgifterne i prislisterne. Men ikke, hvordan de kommer frem til dem. De beregnes p.t. ud fra en kunstigt midlertidigt tal for brændstofforbruget kaldet NEDC2, der ikke er offentligt tilgængeligt, men fra 1. april skal beregnes ud fra det nye WLTP-tal, der til den tid skal ganges med 1,21 og sættes ind i den gamle tabel fra Motorstyrelsen, som går tilbage til 2017.

Det helt præcise tal vil først kunne ses, når man har bilen registreringsattest i hånden.

- Man kan sige, at man køber bil i blinde med hensyn til de grønne ejerafgifter. Men omvendt kan man sige, at folk bare typisk forholder sig til et beløb, og vi tror på, at det bagvedliggende fungerer i denne overgangsperiode, siger Torben Lund Kudsk.