VW's campingbus kommer i en størrelse XL

Den kendte VW California lanceres i en større version, der bygger på Crafter frem for Transporteren.

Dermed træder VW ind i et segment, hvor der i forvejen findes en række producenter af autocampere, som de store opbyggere står bag.

Lyd over bluetooth

Standardudstyret i den store California omfatter blandt andet udvendig belysning over skydedøren, tilslutning til en udvendig bruser med indstillelig vandtemperatur og elektrisk betjent trinbræt, som kører ud under skydedøren og letter ind- og udstigningen.

En ekstra feature er styringen af højttalerne i opholdskabinen via bluetooth, som dog er ekstraudstyr, så man kan lytte til musik via en smartphone, tablet eller bærbar pc. Modellen har forreste sæder, der kan drejes 180 grader rundt, så man sidder ansigt til ansigt med passagerne på den topersoners sæderække i opholdskabinen.

Bagsæderne har isofix-beslag, mens køkkenudstyret omfatter et udtrækkeligt 70-liters-køleskab, inklusive et gaskomfur med to blus, en vask samt forskellige skabe, skuffer og udklappelige opbevaringsrum. Lyset tændes automatisk med en bevægelsessensor, som standard.