Tredje generation af Mercedes GLE: Mindre dramatik - mere plads

Nogle biler har en så stærk design-signatur, at alene silhuetten klart fortæller, hvad for en model der er tale om. Mercedes GLE er en af dem. Den store suv har med sin C-stolpe med modsat hældning en opbygning, som du ikke ser andre steder. Det er et designsprog, som har præget modellen, siden den oprindeligt blev lanceret som M-klassen tilbage i sidste årti og var med til at bringe stjernemærket ind i den nye verden af høje bilmodeller.

I 2015 skiftede den navn til GLE for at bringe betegnelserne mere i tråd med den E-klasse, som modellen størrelsesmæssigt matcher, og nu er tredje generation af GLE så klar. Den nye GLE lander i et marked, hvor der er tryk på alle ventiler, når vi taler om de høje biler, og hvor tunge drenge som Audi Q7 og BMW X5 er de nærmeste konkurrenter.

Her spiller GLE premiumkortet garneret med mulighed for en masse nyt, unikt og avanceret udstyr. Det gælder bl.a. den nye Active Brake Assist nødbremse, som også kan opdage modkørende trafik i sving, og bringe bilen til standsning, hvis det sker. Ifølge Mercedes vil især venstresvingsulykker kunne undgås på den måde.

Set med komfortbriller spiller Mercedes ud med en nyudviklet aktiv hydropneumatisk affjedring, hvor man kan målrette og skræddersy affjedringen ned til hvert enkelt hjul og på den måde optimere retningsstabiliteten og komfort på ujævn vej.