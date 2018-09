Et kendt modelnavn kommer nu tilbage på de danske veje. Det sker, når Toyota til næste år lancerer afløseren til anden generation af mellemklassemodellen Auris, der kort og godt skifter navn til Corolla. Samme manøvre skete med modsat fortegn, da den daværende niende generation af Corolla i 2006 blev afløst af den helt nye Auris, som signalerede hightech og fornyelse i forhold til det noget slidte Corolla-navn.

Auris, som skulle fange et yngre publikum, fik dog herhjemme hurtigt ry for at være en noget anonym model, trods gode indre værdier. Corolla sedan blev dog markedsført og solgt i Danmark til og med 2009.

I forbindelse med den helt nye model, som er markant anderledes end den nuværende, skifter det japanske mærke tilbage, så mellemklasse-modellen hedder det samme på alle markeder i hele verden, nemlig Corolla.

I en tid, hvor forhistorie og storytelling betyder mere end nogensinde, står det det klart, at Corolla er et langt stærkere og mere ikonisk "brandname" end Auris, som aldrig slog igennem. Her står et navn som VW's Golf langt stærkere, og Toyota har helt klar set den gode fortælling i at kunne trække modelnavnet helt tilbage til 1966.

- Auris-navnet blev i sin tid introduceret som en del af en indsats for at tiltrække et yngre publikum. Den nye model, som kommer nu, er så markant anderledes og nyskabende, at den sagtens kan stå alene. Derfor er det oplagt at genintroducere et kendt Toyota-navn som Corolla, der blandt andet står for soliditet og driftssikkerhed, siger Anders Tystrup, der er pressechef hos Toyota Danmark.

Herhjemme har mange danskere et tæt forhold til Corolla, der havde et stort publikum, og i 1980'erne var en af Danmarks mest solgte biler. Corolla var i den kantede femte generation således Danmarks mest solgte bil i 1988, 1989 og 1990. Faktisk var den danske Toyota-import også en af de første i Europa.

- De første Corollaer, der kom hertil i 1966, var således nogle af de første på vores kontinent. Så danskerne har et helt specielt forhold til Corolla, siger Anders Tystrup.