Toyota Camry er tilbage i Europa

Vi havde så småt forberedt os til en fremtid uden de store klassiske japanske sedaner. Men nu er Toyota Camry tilbage i Europa efter 14 års fravær. Det sker, fordi Toyota snart stopper produktionen af Avensis, og der kommer ingen afløser. Toyota dropper Avensis, der efterhånden er en gammel model, og som har det svært i et firmabilsmarked, hvor premium-mærker som Audi, BMW og Mercedes de seneste år har vundet store markedsandele. Her kan Camry måske været et frisk pust.

Nye tider

Camry rammer markedet på et tidspunkt, hvor mange omstiller fra diesel til benzin, og her kan Toyotas hybrid-teknologi have en force. Her er tale om en firecylindret benzinmotor på 2,5 liter, der er på lige omkring 200 hk. På det amerikanske marked har Camry slået sit navn fast og er en meget solgt model.

Den ottende generation af Toyota Camry bygger på Toyotas globale TNGA-platform og er en af de i alt otte hybrid-modeller, som Toyota vil have på markedet i Europa. På mål er der dog heller ikke tale om en kæmpeflyder. Med en længe på godt 4,90 meter er vi her i samme luftlag som f.eks. Opel Insignia Grand Sport, hvor akselafstanden på 2,82 meter også matcher. Toyota bevæger sig således ikke ind i Audi A6-land, hvor en A6 sedan er fire cm længere, men har 10 cm mere mellem akslerne. Men hvis prisen er rigtig, kunne en veludstyret Camry meget vel være et alternativ til en mere klassisk firmabil.