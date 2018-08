Svær ikke at holde af

Jeep er dygtig til at holde fast i de historiske rødder, og det giver genlyd i designet. Vores testbil i rød lakering og med Limited-udstyr ser ualmindelig godt ud på en parkeringsplads. Der er harmoni i linjerne, og specielt bagenden slægter Jeep Grand Cherokee på, mens der formgivningsmæssigt er et stykke til den mindre Jeep Renegade, som det kræver lidt mod at købe takket være det sjove design.

En del af bilerne i SUV-klassen på 4,40 meter ligner hinanden, og så er det herligt, at man netop kan vælge Jeep, hvis man vil have noget, der ikke ligner de andre tre-fire Nissan Qashqaier, der holder på villavejen.

Verden efterspørger høje biler. Årsagen er blandt andet, at man sidder med godt overblik, men det er efterhånden en sandhed med modifikationer, for nu kører alle i høje biler, så fidusen er lidt gået fløjten, medmindre du mest kører bykørsel og kæmper fra højresving til højresving med cyklister, der med dødsforagt kaster deres køretøjer ud og ind mellem bilerne.

Testbilen er en Limited, og desuden er der hældt en del kostbart ekstraudstyr i bilen. Lædersæder med ventilation koster 37.000 kr. for et læder, der er lækkert, men så heller ikke mere. I det hele taget er det indre en lidt sammensat fornøjelse. Visse steder er materialer og samlinger næsten på niveau med en fem år gammel premium-bil, mens andre detaljer næsten er italienske i præsentationen. Nok ikke så underligt, for bilen deler en række stumper med Fiat 500X.

Jeep Compass er i Danmark udelukkende i veludstyrede versioner, og det betyder, at priserne er i den lidt dyrere afdeling, hvis man sammenligner med de størrelsesmæssige konkurrenter. Konkurrenterne er derfor primært de tyske prestigeprodukter og Volvo, så det er med de briller på, at vi kigger på bilens interiør.

Rodet at betjene skærmen

Skærmen er højopløst, men ikke specielt brugervenlig i menuerne. Det vrimler med små knapper, og det hele er en smule uoverskueligt i sammenligning med de bedste systemer. I størrelse ligger Compass mellem den lille Jeep Renegade og Jeep Grand Cherokee, og pladsen er fornuftig med et regulært bagagerum.

Compass leveres med tre forskellige dieselmotorer. Vi har tidligere prøvet den ganske vellykkede 2,0 diesel med 170 hk, firehjulstræk og nitrins automatgear. Vi kører nu mindste mulighed på 1,6 liter og 120 hk samt sekstrins manuel gearkasse og almindeligt forhjulstræk. Pris: 359.000 kr. plus ekstraudstyr.

Motoren er desværre ret støjende, og det virker lidt gammeldags i en tidsalder, hvor man hos de bedste producenter dårligt kan skelne en diesel i lyden fra en benzin. Foruden den grovkornede lyd er der lidt ketchupeffekt i kraftudviklingen. Det er muligvis et spørgsmål om at vænne sig til bilen, men kræfterne kommer lidt pludseligt. Under et vist omdrejningstal sker der intet, og så, bum, sætter turboen ind og sender den forhjulstrukne Compass af sted. Desuden er koblingen lidt for tung at træde med et lidt vagt defineret tilkoblingspunkt.

Desværre kan man slet ikke tilkøbe automatgear til basisudgaverne, og billigste mulighed for dette er en 170 hk benzinmotor til 473.000 kr. I øvrigt er det underligt og lettere farligt, at Compass i denne udstyrsversion har både klassisk fartpilot og en moderne adaptiv, der selv holder afstanden til den forankørende. De to systemer betjenes af små knapper, og man skal kigge på små ikoner i bilens centrale display for at være sikker på, hvilket system man har valgt.