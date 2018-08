Superbenzinen rykker ind på tankstationerne

- Vi vil gerne have et tilbud til folk, der f.eks. har muskel- eller amerikanerbiler. Nu prøver vi det af i en periode på de 41 tankstationer i det sjællandske, og så vurderer vi senere på året, om det er noget, vi skal fortsætte med, siger Claus Møller Sørensen.

Claus Møller Sørensen, som er markedschef i bilistafdelingen hos OK Benzin, forklarer, hvorfor OK Benzin nu får oktan 100 på programmet.

Men nu går OK, der ellers er kendt som et lavprismærke, ind på markedet for den dyrere benzin. Hos OK Benzin har oktan 100-benzinen en listepris, som er omkring 1 kr. dyrere end almindelig oktan 95 hos selskabet.

Du skal vænne dig til, at der nu sælges benzin med hele tre cifre på oktantallet. Selskabet OK lancerer nemlig benzin med oktan 100 på 41 tankstationer. Dermed har kæden brændstof med landets højeste oktantal. Det har ellers længe været forbeholdt Shell, som i en årrække har solgt V-Power Blyfri 99, og som har været ene på markedet med højoktan, efter at de andre kæder har droppet oktan 98.

Få vil kunne mærke forskel

Oktantallet siger noget om energiindholdet i benzinen. Det er dog ikke alle, som vil kunne mærke forskel. Rent praktisk kan motoren ikke tage skade, hvis man tanker oktan 100, oplyser Jørgen Jørgensen, der er seniorrådgiver i FDM's tekniske rådgivning. Men de fleste motorer er optimeret til oktan 95, og de vil ikke have megen gavn af den ekstra energi, der er i oktan 100-benzinen.

- For langt de fleste bilister vil der ikke være nogen fordele ved at tanke oktan 100, da man ikke kan udnytte den ekstra energi, der er i benzinen. Når du kører ud ad motorvejen med 100 km/t., bruger man i forvejen måske kun en tredjedel af det energiindhold, der er i benzinen, siger Jørgen Jørgensen og fortsætter:

- Man vil på den måde ikke kunne få gavn af den merpris, som oktan 100-benzinen koster, siger han.

OK skriver, at oktan 100-benzinen især er en fordel for biler med direkte indsprøjtning og turbomotorer, hvilket mange jo har i dag, men det kan Jørgen Jørgensen ikke se, at det høje oktanindhold skulle have nogen betydning for.

- Det vil kun være, hvis man kører ekstremt, siger han. Han peger på, at ældre amerikanerbiler typisk skal have oktan 100. Nogle af disse er dog omstillet til oktan 95, og de skal i alle tilfælde have tilsætning af bly til smøring af motorens dele, og som ikke tilsættes benzinen i dag. Man kan dog også købe tilsætninger, der kan hæve oktantallet, siger han.

Fra OK peger markedschef Claus Møller Sørensen på, at det er på motorer med høj kompression, der vil kunne mærkes forskel. Derfor opfordrer Claus Møller Sørensen også til, at man konsulterer sit værksted, hvis man er i tvivl.

- Vi vil ikke binde folk noget på ærmet. Oktanindholdet handler om benzinens evne til at komprimere energi. Nogle har fordele af det, så deres motor får flere kræfter, andre har ikke. Men vi anbefaler, at man, hvis man er interesseret, tager kontakt til sit værksted eller anden fagmand - eller måske tjekker instruktionsbogen, siger Claus Møller Sørensen.