Lille vokseværk

Under huden er CLA coupé vokset med omkring fem centimeter i længde og bredde, men den samlede bredde med spejle er tre centimeter smallere end forgængeren, da spejlene er mere kompakte og aerodynamiske. Med tre centimeter mere mellem akslerne end forgængeren, hvilket matcher A sedan, som er en anden variant af den nye A-klasse, der er ophavet, er der også en tand mere plads på bagsædet under den ellers hvælvede C-stolpe.

Bagagerummet kaperer nu 460 liter, hvilket er en halv snes liter mindre end før, men da bagagerumsåbningen er vokset og indretningen ændret, opleves pladsen større, lover Mercedes.

Det er ikke tilfældigt, at CLA lanceres på netop CES. I forvejen er USA et stort marked for Mercedes, hvor CLA også er en vigtig model. Mens den første generation af CLA i 2013 hentede så mange nye kunder, at hver anden ikke tidligere havde kørt Mercedes, var tallet i USA helt oppe på to ud af tre.

Men med CLA følger også det talestyrerede intelligente infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), der debuterede i A-klassen, og som kan overskues på bilens fritstående widescreen-skærm.

Systemet, der vækkes til live med touchpad'en i midterkonsollen, med den trykfølsomme skærm eller med ordene "Hey Mercedes" kan nu forstå flere og mere komplekse ordrer, ligesom systemet er i stand til at kende forskel på, hvem i bilen der taler. Det er ordrer, som bruges til at styre blandt andet navigation og kabinetemperatur eller til for eksempel at få oplysninger om vejrudsigten. Og her er en elektronikmesse som CES et oplagt sted at vise den nye teknologi.