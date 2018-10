Stilrent snit og nye motorer til Fiat 500X

Inden døre byder 500X på et nydesignet instrumentbord, hvor instrumenter og en ny tripcomputer er lettere at aflæse samt nyt rat, mens der i helt klassisk facelift-stil er flere farver og stoftyper på paletten.

På de ydre linjer spiller 500X nu ud med nye lygter for og bag, der foran byder på LED-kørelys og mulighed for full LED-forlygter, mens de bagerste lygter får en mere klar reference til den ikoniske, lille Fiat 500, som er forbilledet for designet af 500X-modellen, der befinder sig i området mellem mini-klassen og mellemklassen.

En grundig makeover. Sådan kan midtvejsfaceliftet for Fiat 500X beskrives. Modellen får ikke alene et mere årvågent udseende, nyt interiør og nye modelpakker med nyt sikkerhedsudstyr, den bestykkes også med en ny motor-generation fra Fiat, kaldet Firefly, som lever op til de nye Euro-miljøkrav, der netop er trådt i kraft.

Nye benzinmotorer

Den største nyskabelse ligger under hjelmen, hvor Fiats to helt nye Firefly-benzinmotorer nu findes. De har begge turbo, direkte benzinindsprøjtning samt partikelfilter samt Fiat Multiair ventilstyringssystem. De kommer i en trecylindret udgave på 1,0 liter med 120 hk og i en firecylindret versioner på 1,3 liter med 150 hk. Den sidste leveres altid med en seks-trins dobbeltkoblingsgearkasse.

Motorerne, der er produceret i aluminium for at holde vægten nede, klarer henholdsvis 17,2 km/l og 16,4 km/l. På motorprogrammet følger også en 1,6 liters diesel på 120 hk, der har et forbrug på 21,3 km/l - både med og uden DCT automatgear. Der kommer også en variant med en 2,0 liters diesel. Her er alle fakta dog ikke tilgængelige endnu. Alle tallene er efter den nye omregnede og midlertidige NEDC2-skala, som et stykke hen ad vejen svarer til WLTP-skalaen.