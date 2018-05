Spotlight på de elektriske biler

Men der er også mulighed for at se og høre om det svenske elbilsprojekt Uniti, se en delvist eldrevet Fisker Karma og møde folkene, som arbejder for Copenhagen ePrix, som er et Formula E-løb i Danmark.

Her er således biler fra blandt andet Tesla, Kia, Nissan, Toyota og Renault. Mens der er debat med "El-panelet", som omfatter komikeren Frank Hvam, multikunstneren Anders Morgenthaler og vejrværten Jesper Theilgaard, der svarer på spørgsmål om at være elbilsejer. Man kan også se elbilen Hope Whisper, kendt fra filmen "Dan Dream", og høre foredrag med Henning Bitsch, der har været udvikler på Hope Whisper, Ellerten, el-busser i Katmandu, Solar Cup og har skrevet bogen "Elbilfascination".

Stort potentiale

Thomas Eilskov Jensen, som er marketingkonsulent hos Jysk Energi og ankermand bag festivalen, forklarer, at der er flere årsager til, at selskabet går i gang med sådant et projekt.

- Vi vil gerne afmystificere det at køre elbil og få fakta frem, også i forhold til totaløkonomi i at køre elbil, og på den måde få større gennemskuelighed, siger Thomas Eilskov Jensen og fortsætter:

- Strøm er fremtidens benzin. Vi er et energiselskab og er på den måde fremtidens tankstation. Vi vil gerne positionere os.

Thomas Eilskov Jensen ser store perspektiver i festivalen, fordi der vil ske rigtigt meget inden for elbilernes verden i de kommende år. Det er således planen at udvide med to festivaler til næste år, nemlig en i Aarhus og en i København.

Dette års festival er placeret lige ved siden af Struer Racing Festival, hvor man kan opleve en lang række mere end potente racerbiler. Og det er også planen i fremtiden at lægge festivalerne op af andre større arrangementer med mere traditionel bilappel.

Festivalen foregår fra klokken 10 til 17, og der er gratis entré. Arrangørerne forventer, at samlet en halv snes tusinde besøgende vil lægge vejen forbi de to festivaler.