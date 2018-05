Sommercruise på vandet: Unge sejler ud fra Middelfart

Gennem de seneste syv år har unge sejlere arrangeret Uge 29 Ungdomscruise, som er en uges sommerferie, hvor tursejlads og socialt samvær er i fokus.

Sidste år deltog 17 både med 64 unge sejlere mellem 16 og 29 år, hvoraf de fleste var i starten af eller i midten af 20'erne. I år er der allerede tilmeldt 22 både, og denne sommer sejler bådene ud fra Middelfart Havn om mandagen i uge 29, hvorefter ruten planlægges dag for dag alt efter vejr, både og besætninger. Det hele begyndte med en vennegruppe, der gerne ville holde ferie sammen i deres både. En af dem var Frida Hangel. - Vi var vokset lidt fra de etablerede ungdomslejre, så vi lånte vores forældres både og var 15 venner af sted første gang for syv år siden, siger Frida Hangel, der i dag er 24 år og medlem af tre sejlklubber. Hun studerer på Den frie Lærerhøjskole i Ollerup. - Jeg er medlem i Thurø Sejlklub, men lige nu arbejder jeg i Thy, så jeg har meldt mig ind i Thisted Sejlklub, og oprindelig er jeg fra Frederikssund, så her er jeg også medlem, siger hun. Hendes egen båd, som hun har sammen med sin søster, ligger i Kalkbrænderihavnen i København.

Hver båd betaler sit Sidste år kom Uge 29 Ungdomscruise ind under Dansk Sejlunions ungdomsnetværk, hvor Frida Hangel sidder med i bestyrelsen, men konceptet er det samme, som da det begyndte. Det betyder intet deltagergebyr eller skjulte udgifter. Hver båd står selv for at dele udgifterne til mad og havnepenge i den uge, hvor sejladsen varer. - I år håber vi på at blive mindst lige så mange unge som sidste år, så vi kan skabe et endnu federe miljø og fællesskab for unge sejlere, fortæller Frida Hangel, der også er med i planlægningsgruppen af Uge 29 Ungdomscruise. - Ungdomscruiset er et koncept lavet af og styret af unge for unge. Uafhængigt af klub, klasse, niveau og bådtype har de unge mulighed for at mødes i et fællesskab omkring sejlads. Et fællesskab der skal være med vække og vedligeholde lysten og interessen for sejlerlivet hos unge, understreger hun.

400 både i Sverige I Sverige findes der et lignende koncept i uge 28, og her deltager 400 både med unge besætninger. - Vi har ikke sat et tal på, hvor mange både der maksimalt kan deltage i uge 29, men vi laver nok nogle simple retningslinier i år for deltagerne, for vi bliver mange, siger hun. Frederik Witt på 23 år var med på Uge 29 Ungdomscruise for første gang i 2017 efter at have læst om turen på facebook. De var fire af sted med en Sagitta 26, og de sejlede fra Århus et par dage før sammen med en anden båd, som også skulle deltage i Uge 29 Ungdomscruise. - At kunne vise, hvad vi elsker ved sejlads til nogle af vores venner uden så meget sejlererfaring, og at dele oplevelsen med hinanden er megafedt. Fællesskabet, det gode humør, de kolde øl, lækker grillmad og de skæve indslag kombineret med sejlads har gjort Uge 29 Ungdomscruise til en fast tradition for os, siger han.