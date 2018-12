Små, men vigtige skridt frem for den koreanske Golf

Hvornår er en bil ny, og hvornår er der tale om en stor opgradering?

Tja, for forbrugeren er der tale om en ligegyldig diskussion, og det gælder også for den nye Kia Ceed.

At kalde Ceed for helt ny ville at være en overdrivelse, men ny er den, for der er sket mange ændringer, som forbrugerne vil sætte pris på.

Lad os begynde med det indvendige design og dvæle et øjeblik ved den underlige størrelse, der kaldes finish og materialer. Det er den slags, som journalister går meget op i, men som måske ikke er så afgørende for kunden i købssituationen.

Et godt eksempel er den nye Ford Focus, der er nærmest tarvelig i materialer og samlinger i sammenligning med netop denne Kia Ceed. Når så de to biler kommer ud på vejen, er der klasseforskel på produkterne. Ford kører i cirkler om Kia'en, selv om den nye Kia Ceed er blevet trimmet i køredynamikken af en tidligere chef for BMW's berømmede M-afdeling.