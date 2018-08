Små forbedringer til klassisk Audi-sportsmodel

Da originalen kom i 1998, var den en øjeblikkelig sensation. Tysk bauhaus-design af den mest stilrene slags, lige til at parkere uden for yndlingscaféen. Mere cool blev det ikke dengang i slutningen af 90'erne. Audi TT's kombination af rå power og runde, næsten feminine former havde langt bredere appel - og blev omgående et stil-ikon for Audi. Siden gik slaget sin gang, anden generation kom i 2006, mens den nuværende tredje udgave af TT er fra 2014, og det er selvfølgelig den version, som har gennemgået et facelift.

Fronten har ændringer ved kølergrillen, luftindtag og frontspoilerkant. Bagtil har den nye TT fået en bredere diffuser. Bag rattet er der ikke de store ændringer: Den digitale instrumentering indeholder alle nødvendige oplysninger, så en TT har ikke en stor betjeningsskærm i midten som de fleste andre biler i dag. Standardudstyret udvides med regnsensor, køreindstillinger (Drive Select) og udvidet multifunktionsrat.

Ifølge Audi får bilen flere kræfter, men nævner i øvrigt ingen data for motorerne, som får partikelfilter. Tyske Auto Bild skriver dog, at den nye basismotor bliver en 2,0 benzinmaskine med 197 hk, fulgt af versioner med 245 og 306 hk. Den automatiske dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin er ny, dieselmotoren, der ikke har kunnet fås i Danmark, udgår formentligt helt af modelprogrammet.

Alle varianter skifter motorbetegnelse, så 2,0 TFSI eksempelvis bliver til 45 TFSI. TTS og TT RS får først et facelift på et senere tidspunkt. Den opdaterede Audi TT lander hos de danske forhandlere sidst på året.