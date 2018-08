Sejlivet Amarok spiller med musklerne

Jo, vi sidder fast, de fleste af os, og de ellers så korrekte tyskere er ved at blive lidt stramme i ansigtet, mens de sveder for at grave journalister i fastkørte biler fri. Så snart den ene Amarok er trukket fri, sætter den næste sig fast, og hele scenariet ligner optagelserne til en gang skjult kamera.

Med min højre fod kan jeg ændre udsigten i bakspejlet. Et blødt tryk på speederen, og det fine sand indhyller hele bilen, fordi hjulene blot snurrer og sender sandet i luften og Amarokken længere ned i det hul, man graver for sig selv, hvis man ikke holder fart i køretøjet, når det begynder at blive stejlt.

Når landet er ørkenstaten Oman, der ligger tæt ved Dubai, så medfører det en tur gennem et næsten ufattelig smukt og varieret bjerglandskab og et forsøg på at forcere blødt sand med stigninger, der kræver mere erfaring, end deres udsendte har. Derfor sidder jeg lige nu hjælpeløst fast i betagende omgivelser. Gennem forruden er udsigten gulbrunt sand af den helt fine slags, der flytter sig og danner nye bunker og forræderiske kanter ved den mindste vind.

Jo færre ændringer der er på en aldrende bilmodel, desto længere ud i verden skal journalisterne fragtes for at prøve køretøjet. Det gælder for personbiler, og når det handler om VW Amarok, der stammer helt tilbage fra 2010, ja, så skal man rigtig langt ud på landet.

Sandet holder flyttedag

Oprindeligt var det meningen, at vi skulle have lov at køre rundt i et stort område med store sanddunes. Op og ned med fri leg under meget lidt opsyn, men området mangler markeringer, så det hele ligner hinanden, så snart der ikke er en anden bil i syne. VW ville dog lige sikre sig, at alle havde forstået ruten rundt i området, så derfor skulle der køres en tur med ledsagerbil forrest, så alle tumper inklusive mig kunne lære sporet at kende.

Uheldigvis går alt sjældent, som det skal i Omans ørken. Sandet flytter sig med vinden, og hvad der var nemt at køre i for måske tre timer siden, er nu det rene, bløde sand, der nærmest suger varme terrændæk ned. På overfladen ligner sand bare sand for en vinterbleg nordbo, men grebet skiftet fra meter til meter afhængig af fugtighed, og hvor længe solen har varmet. Alle sidder fast, og tyskernes plan om fælles samling på ørkenhotellet kl. 19 til en iskold alkoholfri pilsner svinder i takt med dagslyset.

Enden på dagen bliver, at tyskerne må bede lokale guider om at få journalister og biler sikkert ned til hotellet, og da er det allerede blevet faretruende mørkt.