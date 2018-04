Sådan udnytter du bilens nye muligheder

Her åbner der sig en ny verden for dig, når først du har forbundet din telefon med ledningen til bilens USB-stik. Der findes nemlig en lang række apps, der er skræddersyet til Carplay og giver nye oplevelser i bilen, som nærmest kan sammenlignes med at få Netflix hjem i stuen. Det viser en gennemgang, som vi har lavet med en stribe apps, der strækker sig ud over bl.a. navigation med Apple Maps, telefonstyring og talestyrede SMS-beskeder, som er en del af den standard-installerede Carplay pakke. Men også apps som Tune In Radio, My Tuner Radio Danmark eller Dash Radio, som hver især giver dig noget ekstra.

Med en ganske lille anstrengelse kan du få helt nyt liv til din bil, forudsat at du har en model med et multimedieanlæg, der har integreret Apple Carplay. Det er der flere og flere biler, der har, selv i miniklassen.

Er et mulitimediesystem, der er indbygget eller kan tilkøbes til nye biler med integreret skærm. Det spiller sammen med Apple telefoner med iOS-styresystemet. Telefonen har i forvejen en række indbyggede Apple Carplay apps som talestyret telefon og SMS og navigation med Apple Maps.Ved at søge på "Carplay" i app store kan man hente en stribe andre apps til Carplay. Nogle er gratis, andre kræver abonnement. Android Auto passer til telefoner med Android-styresystemet, bl.a. Samsung. Det har ligesom Apple Carplay en række talestyrede funktioner og apps. Det findes på en række sprog, men er dog endnu ikke frigivet på dansk, og kan derfor endnu ikke bruges herhjemme. Google kan ikke sige, hvornår systemet kommer. Det er muligt at hente en version med danske tekster, som kan bruges herhjemme. Men den kræver en vis snilde af installere og holde vedlige med opdateringer. Talestyringen kan dog kun bruges delvist på dansk.

Mange hundrede apps

Du finder dem alle i Apples app-store ved at søge på "Carplay", og så dukker der straks stribevis af apps op. Vi lavede en hurtig optælling og orkede ikke mere, da vi havde rundet de 300 apps, hvor de fleste er radiostationer.

Når de er downloadet til din telefon, skal den bare sættes i bilens USB-indgang i instrumentpanelet, og så åbenbarer de nye apps sig på bilens skærm. Set med danske briller er det i første omgang musikapps som Tune In Radio, My Tuner Radio Danmark og Dash Radio, som giver mest mening. Der findes mange andre, men vi har i første omgang udvalgt disse tre, som har hver deres kvaliteter.

My Tuner Radio er den enkle, hvor du ikke alene har det samlede overblik over noget, der ligner samtlige danske digitale kanaler, her er også en samling af en lang række populære danske podcasts som bl.a. en stribe afsnit af Mads og Monopolet fra DR eller Den Korte Weekendavis fra Radio24syv, det hele arrangeret overskueligt og i kronologisk orden. Men det kan også hentes ud fra kategorier, der spænder lige fra kunst og kultur over spil til børn og familie.

Her er åndelige vitaminer til mange km kørsel. Det hele er dog ikke på dansk. Som med andre apps er der dog typisk såkaldte display-reklamer på gratisstationerne, mens man kan opgradere til reklamefri radio mod betaling. En opgradering kan f. eks. også give adgang til mere funktionalitet som at dele playliste over Facebook. Nogle radiokanaler kræver også betaling for, at du kan høre dem. De, som vil mere, kan udforske Tune In Radio, hvor du kan vælge radiokanal efter en lang række genrer, herunder 60'er musik, jazz, Easy listening, college stationer, indie rock og endda Hollywood sange. Men der er også nyheds- og sportskanaler fra hele verden, hvor du kan blive fristet af at høre f. eks. den amerikansk nyhedskanal CNBC eller de hurtigt snakkende italienske fodboldtosser fra Lazio Style Radio.

Her er mange amerikanske og færre europæiske kanaler. Dash Radio er den mere nørdede, hvor du kan skræddersy de kanaler, som passer til din musiksmag, til det foretrukne, og også lave en slags playlister. Den sidste kræver dog log in og betaling efter en vis prøveperiode. Således er Berliner Philharmonikanernes app, der har masser af bonus-materiale for aficionados, en betalings-app, mens du også kan opgradere til Tune in Radio Pro med flere funktioner. Den koster dog over 800 kr. om året.