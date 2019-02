En dårlig vane i bilen kan koste dig dyrt i længden. Vi fortæller, hvad du kan gøre.

Vi er alle vanedyr, uanset om det gælder indtagelsen af morgenkaffen, ruten for løbeturen eller måske afslapning i en bestemt lænestol. Men nogle vaner er mere dårlige end andre. Det gælder for eksempel også dårlig kropsholdning bag rattet, og det handler ikke kun om at køre med stil. Forkert belastning af skuldre, hals eller ryg kan nemlig give både muskelforstrækninger, dårlig ryg og hovedpine. Men der er håb forude, for du kan nemlig selv gøre noget. Lad os lige se på nogle af de mest udbredte synder blandt bilister. Stig Holm, som er fysioterapeut og leder af Arbejdsmiljøcentret i Kolding, oplever især, at mange har problemer med skuldre, nakke og lænd. Men også baglår og underben er udsatte. - Problemerne kommer, hvis man sidder forkert på sædet, men også hvis rækkeafstanden til instrumenterne er for stor, siger Stig Holm. Typiske forkerte kørestillinger kan være at hænge med venstre arm i vindueskarmen, lade højre arm hvile langs nede på midterkonsollen eller at ligge for lavt i sædet - vi har illustreret alle tre situationer med billeder. Her kan en arm i vindueskarmen give spændinger hele vejen hen over nakken og til modsatte skulder, mens en lidt for sænket højrearm ligeledes kan give spændinger. Begge med blandt andet forkert belastede ledbånd og ømme led og hovedpine som nogle af konsekvenserne. Det kan på længere sigt give en skævhed i kroppen, fordi muskler og ledbånd belastes forkert. - Når du sidder skævt, spænder du i skulderen, og dette kan medføre hovedpine, siger Stig Holm.

Sid rigtigt Sædet skal støtte den øvre del af ryggen, lænderyggen, sædeknuderne samt baglåret så meget som muligt. Knæets hvilestilling skal være optimal (105-130 grader). Sædet skal være så fast, at du ikke synker ned.Indstil sædedybden, så mindst to tredjedele af dine lår understøttes. Der skal være en håndsbredde mellem knæhasen og sædets forkant. Der må ikke føles et tryk på lårets bagside. Hoften bør have en vinkel på 105-120 grader, så du sidder let tilbagelænet. Mellem isse og loft skal der være mindst en håndsbredde.



Rattet skal indstilles, så der er mindst aktivitet i arme, nakke og skuldre. Overkanten af nakkestøtten skal flugte med issen, og nakken skal være så tæt på støtten som muligt - højst med en længde på en håndsbredde.



Sid så afslappet som muligt. Hælen skal være i samme vinkel som pedalen. Alle instrumenter skal kunne bestilles fra siddende stilling uden besvær. Sørg for at holde jævnlige pauser med bevægelse uden for bilen.



Kilde: Arbejdsmiljøcentret

- Når du sidder skævt, spænder du i skulderen, og dette kan medføre hovedpine, siger Stig Holm. Foto: Jonas Ahlstrøm

Husk lændestøtten Hvis du hænger for langt nede, sidder nakken ikke rigtigt i forhold til nakkestøtten, mens lænden ikke får den støtte, som den skal have, og det kan give belastning af ryggen. - Du belaster nakken og får ikke understøttet dit lændesvaj. Det kan give problemer med ryggen, siger fysioterapeuten. Flere ting kan hjælpe dig. Det gælder både om at have indstillet bilsædet rigtigt og måske endda investere i et ergonomisk rigtigt førersæde, som kan eftermonteres fra omkring 8000 kroner. Men det første skridt handler om at være fokuseret på sin dårlige vane og arbejde på at ændre den. - Det handler mest om opmærksomhed. Helt på samme måde, som hvis man skal ændre andre vaner, lige fra at holde op med at klikke med sin kuglepen til rygning, siger Stig Holm. Det er vigtigt at give det en vis periode, hvor man arbejder målrettet med at ændre sine siddestilling. - Som med andre vaner kan der godt gå over 30 dage, men det er vigtigst at være opmærksom på, at det er det her, som man vil, siger han. Her kan indstillingen af sædet være en vigtig hjælper. Det gælder ikke mindst lændestøtten. - Lændestøtten er vigtig for, at man har den rigtige holdning og ikke falder sammen i bilen, siger Stig Holm. Men noget så enkelt som at være fokuseret på at have hænderne i den rigtige "kvart i tre"-stilling på rattet, frem for at føre bilen med hænderne andre steder, kan også flytte noget. - Når du har hænderne placeret korrekt på rattet, betyder det ikke alene, at du er i stand til at reagere hurtigere, hvis bilen skulle komme ud i en katastrofesituation, du har også helt naturligt en mere korrekt kropsholdning, siger Stig Holm.

Hvis du sidder for lavt, kan armlænet ikke komme langt nok ned, så begynder du at hæve skulderen. Foto: Jonas Ahlstrøm

Pauser og planlægning Siddekomfort og korrekt kørestilling er noget, som vægtes meget hos fagforeningen Business Danmark, der organiserer mange, der har bilen som arbejdsredskab. - Rygskader kan være noget, som kommer snigende, uden at man tænker over det. Ligesom med kontorstolen og hæve-sænke-bordet, er det også vigtigt, at man i bilen skifter arbejdsstilling undervejs og får pauser, hvor man rører sig, siger Nina Utzon, der er socialrådgiver hos Business Danmark. - Selv om bilsæderne stadig bliver bedre, skal man også selv være opmærksom på at holde pauserne, siger Nina Utzon, som peger på en stor udfordring. Det handler nemlig også om planlægning. - Det gælder om at tilrettelægge sin arbejdsdag, så man også kan nå at holde pauserne, som gerne skulle være på 10 minutter for hver time. Vi ser dog, at mange i stigende grad bliver så pressede, at det kan være svært at få pauser lagt ind, og så kan man komme til at sidde for anspændt, siger hun.

Mange vælger ergo-sæder Opel er en af de mærker, som har gjort mest for at løfte standarden for bilsæder. Det er sket med de såkaldte AGR-sæder, der er udviklet sammen med tyske rygspecialister. De er standard på firmabilen Opel Insignia i versionen til erhvervsleasing. Men de har også vundet indpas i de mindre modeller, så det nu er 25-30 procent af Opel-køberne, der får et AGR-sæde med. Det er der flere årsager til, oplyser Steen Davidsen, der er produktchef hos Opel-importøren. - Det er sæder, som har fået en positiv omtale i pressen, og så er det noget, som også er let for bilforhandleren at demonstrere direkte over for kunden, så man kan se funktionerne, siger han. AGR-sæderne var da også med, da Opel for nylig have tilbud på privatleasing for den høje Crossland X, der er en bil i 200.000 kroners-klassen. Det er usædvanligt, at købere i denne prisklasse lægger vægt på sådanne sæder. Men der er klare grunde. - Dette er et unikt "selling point" for Opel, og så er det udstyr, der ligger inden for en overkommelig prisklasse, hvor sæderne koster 6000-8000 kroner alt efter model, siger Steen Davidsen. De fleste bilmærker har dog ergonomiske sæder på programmet.