Bruttolisten over kandidater til den eftertragtede titel viser et stort og meget broget felt af nyheder, der alle er med i kåringen til Årets Bil.

Skal vi for første gang have en elbil som vinder af Årets Bil i Danmark? Bliver det en af de høje SUV'er eller måske en helt klassisk biltype?

Spørgsmålet melder sig, efter at kandidatfeltet til den årlige kåring er blevet offentliggjort. For første gang er der nemlig et større udbud af elbiler i form af Jaguar I-Pace, Hyundai Kona Electric, Kia Niro Electric og Nissan Leaf. De fire elbiler repræsenterer den nye generation med længere rækkevidde.

I alt tyder det på, at feltet kommer op på 36 biler, hvilket er rekord.

Der er også stor chance for, at det igen bliver en af de eftertragtede crossovere eller lidt større SUV-typer, som kan køre af sted med titlen. De seneste to år har det været henholdsvis Peugeot 3008 og Seat Arona, og i år tæller kandidaterne nyheder som Audi Q3, hele fire forskellige X-modeller fra BMW, Citroën C5 Aircross, Dacia Duster, Honda CR-V, Jaguar E-Pace og flere andre.

En tredje mulighed er de mere klassiske biltyper som den helt nye Ford Focus, Kia Ceed og Peugeot 508, der alle har høstet rosende omtale i motorpressen.