Peugeot 208 er rykket tilbage i toppen og blev nummer to i sidste måned. Foto: Christian Schacht

Med næsten 20.670 nye biler på nummerplader blev der solgt rekordmange biler i august, hvor bilforhandlere og importører fik ryddet op i lagrene, før nye miljøkrav trådte i kraft 1. september.

Der er blevet løbet rigtigt stærkt hos landets bilforhandlere i den forgange måned. Her kom nummerplader på næsten 20.700 biler, hvilket er hele 35 procent mere end august i fjor, hvor der blev solgt godt 15.300 biler og på bundlinjen ender med det største augustsalg nogensinde. Der er dog en helt speciel årsag til rekorden. Ud over en stor købelyst hos danskerne har mange importører og forhandlere gjort en indsats for at få ryddet op i lagrene, før de nye miljøkrav trådte i kraft 1. september. Fra denne dato skal de nye biler, der sælges, mindst leve op til de nye euro 6c-krav, hvor brændstofforbruget skal beregnes og oplyses efter den nye WLTP-norm, der er mere retvisende end NEDC-normen, som har været brugt indtil nu. EU har dog bestemt, at et begrænset antal af visse modeller må sælges frem til 1. september 2019.

Bilsalget i august 1. Nissan Qashqai: 9202. Peugeot 208: 783



3. Citroën C3: 686



4. Toyota Yaris: 530



5. Renault Clio: 526



6. Peugeot 308: 498



7. VW Up: 488



8. VW Polo: 438



9. VW Golf: 377



10. Kia Picanto: 366



11. Toyota Aygo: 350



12. Renault Captur: 329



13. Peugeot 2008: 323



14. VW Tiguan: 313



15. Citroën C1: 307



16. Hyundai i20: 295



17. Fiat 500: 294



18. VW Touran: 293



19. Audi A3: 292



20. VW T-Roc: 291



Kilde: De Danske Bilimportører

Foto: JONAS FOTOGRAFI Nissan Qashqai blev igen i august den mest solgte bil i Danmark. Foto: Jonas Ahlstrøm

Gamle kendinge Listens nummer et er en gammel kending, nemlig den høje Nissan Qashqai, mens Peugeot 208 også længe har været blandt bestsellerne. Modeller som Citroën C3 og Kia Picanto er ligeledes godt med i toppen af salgslisten, der også tæller VW Tiguan, Fiat 500 og Audi A3, som ellers ikke plejer at være blandt de 20 øverste på denne. På listen bemærkes også, at VW-modeller som Polo, Golf og Up er gledet ned ad listen. VW-koncernen har også mange modeller, som er i venteposition, mens de skal godkendes efter de nye normer. Det forhindrede dog ikke Volkswagen i igen i august at være det mest solgte mærke efterfulgt af Peugeot og Renault.

Citroën C3 endte igen i august helt i top som nummer tre. Foto: Christian Schacht