Porsche forbedrer sin bestseller

Macan er den mest populære Porsche-model, hvis vi kigger på salgstallene, og siden lanceringen i 2014 er der solgt mere end 350.000 eksemplarer. Interessant nok er især kineserne vilde med den mindste Porsche-SUV og tegner sig alene for over 100.000 af de solgte biler.

Derfor var det også i Shanghai, at tyskerne for nylig præsenterede den faceliftede Macan. Porsche plejer normalt at gå lidt forsigtigt til værks i forbindelse med facelift, men denne gang har det udvendige design også fået den helt store tur: Den vigtigste nyhed er baglygterne, som er blevet ændret markant, så Macan har fået samme karakteristiske LED-lygtebånd som på bl.a. Panamera og Cayenne, og som sågar den kommende helt nye 911'er også vil få.

Inde i kabinen er den store nyhed, at der er kommet en større skærm i midterkonsollen. Den er nu på 11 tommer, hvilket er noget af en opgradering i forhold til dagens model, der må nøjes med en syv tommer af slagsen.