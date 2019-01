Endnu et usædvanligt år for bilsalget landede på 218.000 nye biler, der næsten tangerede 2017, og hvor Peugeot 208 igen blev danskernes foretrukne bilmodel.

Det er interessant, at både Peugeot 208 og VW Golf synger på sidste vers, hvor der bliver præsenteret afløsere i 2019, mens Qashqai, der fik et facelift i fjor, kører nogle år endnu i den nuværende generation.

Årets store vinder er miniklasse-modellen Peugeot 208, der ligesom i 2017 blev nummer et. Denne gang med 8800 biler. Det er 1110 biler foran nummer to, som er den høje Nissan Qashqai, der solgte 7700 biler, mens mellemklassebilen VW Golf er nummer tre med 6200 styk.

På bundlinjen kom 2018 dog ud med et rigtig pænt salg på cirka 218.000 nye biler, der nærmer sig 2017 med 222.000 af slagsen, der lå marginalt under rekorden fra 2016.

Tendensen holder

De tre modeller tegner meget godt et billede af en tendens, hvor vi køber fortsat større og højere biler, mens mikrobilerne er fortrængt.

Således er den højest placerede model i det segment VW Up, som vi finder på en syvendeplads med små 5000 biler. Den var nummer to i 2017, hvor Peugeot 208 altså besatte førstepladsen, mens Nissan Qashqai blev nummer tre.

Store biler sætter også deres præg på listen, hvor VW Passat, VW Touran og Skoda Octavia indtager plads nummer 9, 10 og 11, mens en Mercedes endda ligger på 13.-pladsen med C-klassen. Det er klart, at langt den overvejende del af Passat og C-klasse går til erhvervsleasing hos firmafolket, men stjernemærket må i alle tilfælde siges at have slået sit navn fast for en bredere køberskare.

I løbet af året har A-klassen da også figureret en del gange på listen. Hos De Danske Bilimportører er direktør Gunni Mikkelsen tilfreds med afsætningen.

- Årets salg er aldeles højt og følger sidste års niveau fuldstændig. Selvfølgelig havde det været sjovere, hvis vi havde ligget 1000 biler over sidste år i stedet for lidt under, men det er jo så få biler, som vi taler om, og vi er derfor yderst tilfredse, siger han.