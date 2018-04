Pas på, at traileren ikke bliver for tung

Det må du køre med

De fleste bilister har et kategori B-kørekort, der giver ret til at køre en bil på højst 3500 kg totalvægt. Du må altid køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, hvis bilen er godkendt til at trække den vægt, og anhængeren er godkendt til vægten. Er anhængerens totalvægt over 750 kg, må bilens tilladte totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstige 3500 kg.Du skal dog være ekstra opmærksom, hvis du kører i en mikrobil med anhængertræk. Modeller som Aygo-trillerne og VW Up-trillingerne er nemlig kun godkendt til lav vægt, hvilket betyder, at en fuldt lastet VW Up kun må have 100 kg på traileren, fordi den maksimale vægt på vogntoget er nået. Tidligere blev totalvægt og last angivet på vægttavler. De står ofte i registreringsattesten. Men det er ikke altid tilfældet. Så skal du ind i det digitale motorregister og kigge. Hvis du skal til udlandet, råder FDM dog til, at man altid får en registreringsattest og en udskrift med til at vise myndighederne.