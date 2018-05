Ny japansk SUV er solid og praktisk

Den nye Mazda CX-5 er gennemført kompetent, og man har fornemmelsen af at kunne køre til verdens ende.

Mazda - biler uden brok. Sloganet, der var fremherskende i 1990'erne, var måske en meget god betegnelse for de japanske bilers legendariske driftssikkerhed, men ikke ligefrem noget, der virkede æggende på bilkøberne. Men i takt med at designerne blev skiftet ud, og nye Mazdaer fik lækre kurver og sportslige køreegenskaber, skiftede man også sloganet ud med det mere velklingende zoom-zoom. På en eller anden måde matcher Mazda MX-5 begge slogans, for sjældent har vi kørt i en SUV, der virker så gennemført solid, men samtidig moderne.

Mazda CX-5 2,2 Optimum AWD Aut. 4 stjernerPris: 464.943 kroner.Beskatningsmæssig værdi: 417.333 kroner.



CX-5 fra: 292.133 kroner.



Forbrug: 17,2 km/l (EU-snit).



CO2 pr. km: 152 g.



Motor: Dieselmotor på 2,2 liter og fire cylindre.



Hk: 175.



Nm: 420.



Topfart: 206 km/t.



0-100 km/t.: 9,5 sekunder.



Maks. anhængervægt med bremser: 2000 kg.

Flere konkurrenter Mazda var sent ude, da man i 2012 lancerede den første CX-5, for mange af konkurrenterne havde allerede opdaget det lukrative marked for kunder til de højere og mere barsk udseende biler. Men selv om konkurrenterne allerede dengang hed VW Tiguan, Ford Kuga, Honda CR-V og Toyota Rav4, gjorde den første generation en aldeles fremragende figur og var en af de bedste biler i klassen. Sidste år kom så en kraftigt forbedret udgave, dog med samme undervogn og motorprogram, men opdateret med nyt design og en langt mere tidssvarende kabine, og vi tester Mazda CX-5 2,2 Optimum AWD Aut., som er topversionen med firehjulstræk, den kraftige dieselmotor med 175 hk og automatgear. Prisen er 464.943 kroner med en skatteværdi ved erhvervsleasing på 417.000 kroner. Siden begyndelsen har CX-5 været Mazdas suverænt bedst sælgende model og står i dag på verdensplan for en fjerdedel af det samlede Mazda-salg. Og den nye version imponerer da også. Først og fremmest ser den bare godt ud. Designerne har givet CX-5'eren mere schwung over linjerne, en kantet front og en blød afrunding af C-stolpen, som gør den nærmest skulpturel.

Fornuftig førerplads Udgangspunktet er stadig en meget høj bil, som med en frihøjde på op mod 20 centimeter og høj siddeposition bringer os pænt højt op over trafikken. Praktisk er den sørme også. Kabinen er regulær med god plads til lange ben og fin loftshøjde. Bagagerummet kan blive helt regulært, idet de fleste CX-5'er har et bagsæde, der kan lægges helt ned og således give en plan laste-flade. Selve rummet indeholder rimelige 506 liter med sædet foldet på plads. Selve førerpladsen er lavet i virkelig gedigne materialer om end i noget dystre farver, og selv om bilen har fået syvtommer-skærm, er det bestemt ikke en, som sætter nye standarder inden for infotainment. Nok er den let at betjene, og holder du stille, er der frit valg mellem at benytte sig af drejeknappen mellem sæderne eller trykke på skærmen, mens du kun kan bruge knappen under kørslen, men grafikken er ikke i top, og hvad værre er: Der er ingen Apple CarPlay. Til gengæld er udstyret virkelig omfattende. Her i Optimum er der blandt andet lædersæder, el-indstillelige forsæder, varme i bagsædet, 19-tommer-alufælge, bagklap med elmotor til åbning og lukning, lydanlæg fra Bose, headup display, bakkamera og nøglefri betjening. Ups, vi glemte, at alle CX-5 har full LED-forlygter, men her i Optimum er de adaptive, så de for eksempel kan dreje med bilen.

Dyrt ekstraudstyr Det omfattende udstyr retfærdiggør bilen pris, dog koster adaptiv fartpilot hele 20.000 kroner ekstra og GPS 8000 kroner. En sammenlignelig VW Tiguan koster cirka 500.000 kroner, men har ikke nær så meget udstyr. Vil du have det lækre udstyr og automatgear, er der heller ingen vej uden om at punge ud, for næsthøjeste trin, Vision, leveres kun med mindre motorvarianter, for eksempel diesel med 150 hk og automatgear til 434.945 kroner. Er man ligeglad med automatgear og træk på alle fire, leverer Mazda en Optimum med 150 hk til 376.000 kroner. Hvordan kører den så? Jo tak, den kører da ganske glimrende. Testen viste nærmest godmodige og tillidsvækkende egenskaber. Trods et højt tyngdepunkt er bilen i fin balance og er nem at styre i svingene. Der er ingen tvivl om, at man har skelet til landevejskørslen, da bilen blev komponeret, selv om de store standardmonterede hjul på 19 tommer stjæler lidt af komforten. Dieselmotoren er heller ikke helt ueffen, selv om den ikke sætter nye standarder for raffinement eller præstationer. Det er en stabil arbejdshest, der dog også kan sætte i sprint, hvis man har behov for det. Et gennemsnitsforbrug ifølge EU-normen på 17,2 km/l imponerer dog ingen og koster også en halvårlig grøn ejerafgift på 3150 kroner.