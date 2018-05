Ny Skoda kører uden om Europa

Masser af nye, høje bilmodeller. Det er et af nøgleordene på det store motorshow i Beijing, hvor de europæiske bilfabrikker blæser til kamp. Ikke alene om kunderne på det stadig voksende marked for høje biler, som også slår igennem her. Men også over for de mange kopier af kendte modeller, som det nærmest er en folkesport at frembringe i Kina.

Et af buddene er Skoda Kamiq, der er en crossover, som på de ydre mål matcher mellemklassemodellen Skoda Karoq, der netop er landet herhjemme. I modsætning til de øvrige biler fra VW-gruppen, der bygger på den såkaldte MQB-platform, står Kamiq på den mere enkle og billigere PQ-platform, der blandt andet bruges til Skoda Rapid.